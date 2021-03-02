為同行維權…北京「外賣江湖騎士聯盟盟主」陳天河被捕

因組建近萬名外送騎手組成的多個維權微信群，自稱外送騎士聯盟盟主的熊焰上月25日被北京朝陽區警方抓捕。（視頻截圖）

擁有多個自媒體帳號，專為外賣食品的騎手發聲、外號「外賣江湖騎士聯盟盟主」的陳天河消失多日，「餓了麼」一名相關人士表示，這個人已經被警方抓了。

陳天河原是北京餐館老闆，後因負債成為外賣騎手。

藍鯨財經報導，陳在上月24日晚曾在一個微信 群表示擔心自己「出事」，有消息稱陳於次日晚被警方帶走調查，且被帶走的還有其他人。不過，有兩人已被放出，但陳至今沒有出來。

一位自稱陳陳天河妹妹的網友1日在微信群中表示，自己曾電話聯繫哥哥所在地派出所尋找哥哥。對方回應稱，如果抓了拘留的話，會通知家裡人。

據報導，目前，陳的微博 、快手、抖音 帳戶也已經多日未更新。

陳天河曾表示，他16個微信群組，好友超過1.4萬人，其中99.99%是速遞員。在短片分享平台抖音和快手上，也分別有4.5萬與7.2萬粉絲。陳表示，拍短片主要是向外界傳達外賣騎手的聲音，表達業界的訴求。

報導說，近期，「餓了麼」涉嫌變相降低騎手過年獎勵的事件引起軒然大波。2月19日餓了麼在微博上公開回應，表示真誠向騎手朋友們致歉，並採取行動進行改進。在這起事件的發酵過程中，陳天河起到了關鍵的推動作用。

目前暫不清楚陳因何事被拘，但「餓了麼」表示陳已不是該平台的騎手。