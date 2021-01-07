長沙「最牛釘子房」拆了！屋主堅守11年 獲賠350萬

工作人員對「釘子房」進行拆除作業。(取材自三湘都市報)

湖南省長沙市湘春路上一間房屋，於2009年被當地官方列入棚改範圍，但因屋主不同意拆遷補貼價格，在此「堅守」了11年，被稱為「最牛釘子房」。湖南日報報導，5日下午，該屋主最終以350萬元（人民幣 ，下同）的價格「友好協商」拆除。

據報導，該房是一幢三層半高的臨街獨棟，建成於1989年，產權面積93.59平方米，因後續陸續進行改擴建，現有實際面積為176.75平方米，產權登記性質為住宅，產權登記所有人已故。

2009年，湘春路被納入長沙市六個重點棚改項目之一，周邊一些老舊建築紛紛簽約拆除，但該房產權登記所有人的六個子女因對拆遷價格存在異議，一直未簽訂拆遷協議，並輪流居住於此。

報導指出，在拆除現場可以看到，房屋牆體、窗戶、屋頂均已破損、脫落，交錯的電線如蛛網一般雜亂無章。據專家鑑定，此房屋已屬於危房，從安全性角度不適合人居住。

湘雅路街道黨工委書記黃長科表示，從2020年12月初開始，湘雅路街道工作人員馳而不息多次上門與產權登記所有人的子女協商，最終達成協議。房屋拆除後將恢復為公共綠地，更加方便市民出行和觀光 。