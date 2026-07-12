「奶茶王」潘祥病逝年餘 在香港無親眷 街坊籌款辦告別式

2018年獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港 奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已超過一年。

綜合香港01、明報報導，由於71歲的潘祥在香港並無親眷，被安葬於港府 專為無人認領屍體而設的沙嶺墳場。數個潘祥晚年相識的灣仔街坊得知無人幫他辦理後事，不忍奶茶王離世後，由「有名有姓」變成一組數字，一年來輾轉各處、籌集善款，11日為他舉辦告別儀式，遺體同日於柴灣入殮火化。

有從沙田前來告別的街坊形容潘祥生前幽默友善，致力推廣奶茶文化，希望告訴潘祥「一路好走，多謝你為我們推廣奶茶這個文化。」

潘祥遺體今午12時送至柴灣歌連臣角火葬場，數名潘祥的好友前來拜祭。劉小姐在潘祥常光顧的餐廳任職，與他相識數載。她說潘祥為人幽默友善，喜歡跟人分享趣事，還曾教授她冲奶茶的祕訣，她特地從沙田過來，希望告訴潘祥「一路好走，多謝你為我們推廣奶茶這個文化。」

眾人隨後上前拜祭潘祥，隨着一聲「師傅好走」，曾先生等人按下按鈕，潘祥的棺材推入爐膛，告別一眾好友。

一代「奶茶王」潘祥曾是尖沙咀香檳大廈星座冰室（現已結業）的第一代水吧師傅，2024年8月，星座冰室因香檳大廈拆卸需要搬鋪，在冰室最後一天營業當晚，潘祥專程故地重遊「撐場」，與街坊細數歷史。他當時表示，間中會光顧星座冰室，吃即食麵、奶油包等，又會教導第四代老闆如何沖奶茶。

香港咖啡紅茶協會自2009年舉辦港式奶茶金茶王大賽，10周年之際，大會頒發星章予致力推廣港式奶茶者，「老行尊」潘祥是3名獲頒銀星章者之一。2025年5月，香港咖啡紅茶協會的「金茶王」FB專頁發出訃告，宣布潘師傅因病離世的消息，並對潘祥生前為推廣港式奶茶文化不遺餘力而致敬。

潘師傅生前致力推廣奶茶文化，街坊於告別儀式也為他奉上數杯港式奶茶。拜祭完畢後，隨著一聲聲「師傅好走」街坊等人按下按鈕，將潘祥的棺材送進火化爐，最後告別。