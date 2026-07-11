疑似港星呂方搭網約車衝突 被司機罵死矮仔、死人臭明星

網上瘋傳一段車行車紀錄器影片，疑似呂方（右）乘搭網約車時，因落車地點問題與司機爆發激烈口角。（視頻截圖）

網路近日流傳一段行車紀錄器影片，疑似香港 歌手呂方日前搭乘網約車 時，因下車地點問題與司機發生激烈爭執。雙方疑因導航定位與實際目的地不一致，從言語爭論一路演變成互相叫罵。司機在認出乘客疑似為呂方後，當場怒罵「死矮仔」、「死人臭明星」，影片曝光後引發網友熱烈討論。

綜合香港01、明報報導，根據流傳的行車紀錄器畫面，事件起因於導航顯示的下車地點與乘客欲前往的地址不同。疑似呂方的乘客詢問司機是否全程依照導航行駛，司機回應自己就是依照導航前往目的地，並表示如果乘客認為有問題，可以向平台提出申訴。乘客則表示目的地應為392號，希望司機再往前開一段距離。

司機表示前方無法停車，認為自己已經抵達導航顯示的位置。乘客則質疑司機的服務方式，指出目前停靠的位置僅是30多號，距離392號仍有一段距離，並反問司機「這樣也能做生意嗎」。司機之後雖將車輛稍微向前行駛，但表示自己已有下一筆訂單，不可能繼續陪乘客尋找地址，強調還要繼續接單營業。

雙方持續爭論期間，乘客多次試圖說明情況，但談話屢次遭司機打斷，雙方情緒逐漸升高。乘客一度拍打前方，並要求司機「小聲一點，不要吵」。司機則提高音量回應，堅稱已經抵達目的地。

爭執過程中，乘客情緒失控，對司機爆粗口，司機則回應如有不滿可向平台反映。之後，乘客表示不再爭論，要求司機開門下車。司機則表示車門需由乘客自行操作，並提醒向後拉即可開門。不過，乘客一時未能順利打開車門，在反覆嘗試後再度爆粗口，雙方也因此再次互相辱罵。

僵持片刻後，乘客終於成功打開車門下車，並走到車尾查看車牌，向司機表示已經記下車牌，揚言會追究。由於車內光線昏暗，司機直到乘客走到車外後，才認出對方外貌與聲音疑似為香港歌手呂方。司機隨即隔著車窗高聲反擊，不僅喊出「呂方」的名字，還大罵對方是「死矮仔」。疑似呂方則站在車外，指著司機批評對方服務態度不佳，並表示對方「死定了」。司機駕車離開時，仍搖下車窗持續怒罵對方是「死人臭明星」，並喊出「坐不起車就不要坐」等言語，雙方衝突至此告一段落。