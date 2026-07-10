香港3學者獲中國工程界最高榮譽獎 澳門2學者也獲獎

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第16屆光華工程科技獎公布，香港共有3位學者獲獎。

第16屆光華工程科技獎公布，香港共有3位學者獲獎。 重點二： 黃秀娟深耕腸道微生物醫學，成果已納入國際臨床指南。

黃秀娟深耕腸道微生物醫學，成果已納入國際臨床指南。 重點三：倪一清與兩位澳門學者分別在基建監測、晶片與AI領域有突破。

中國工程界最高獎項、第16屆光華工程科技獎9日舉行，有三位來自香港 的科學家獲獎。其中，黃秀娟圍繞炎症性腸病（IBD）及腸道微生態取得系統性、原創性工程應用成果；倪一清團隊開發的結構健康監測技術為京滬高鐵、蘭新鐵路等鐵路項目護航；王循理運用先進中子散射技術探究非晶合金和高熵合金等複雜材料相變及變形機理。

大公報報導，40位獲獎者中包括1位成就獎獲獎者和39位光華工程科技獎獲獎者。39位光華工程科技獎獲獎者中，共有三位香港居民。其中，黃秀娟是香港中文大學教授、香港微生物菌群創新中心主任、香港科學院院士。她長期深耕腸道微生物醫學研究，圍繞炎症性腸病（IBD）及腸道微生態取得系統性、原創性工程應用成果。她曾牽頭構建覆蓋亞太20國及100地區的IBD流行病學監測網絡，相關成果被納入國際臨床指南。黃秀娟主導研發的基於人工智能與宏基因組學的無創微生物組診斷技術，成功實現臨床轉化與創新應用，推動中國IBD及兒童神經發育障礙的精準防控及診療水平整體升級。

王循理則是香港城市大學講座教授，長期從事中子散射在金屬材料與工程領域研究。他運用先進中子散射技術探究非晶合金和高熵合金等複雜材料相變及變形機理，在大科學裝置關鍵設備研發及應用方面貢獻突出。他還曾發起成立粵港澳中子散射實驗室、中國科學院─香港中子散射聯合實驗室，擔任首席科學家建成中國散裂中子源首台用戶合作譜儀暨多物理譜儀，助力粵港澳大灣區建成世界領先的中子科學技術中心。

倪一清現任香港理工大學智能結構與軌道交通講座教授、香港理工大學杭州技術創新研究院院長。他提出的大型結構健康監測系統的集成模塊化設計方法、全壽命期結構健康監測範式被廣泛應用於大型土木結構健康監測系統設計。倪一清團隊開發的結構健康監測技術已護航全球多個標誌性基建項目，包括內地的京滬高鐵、蘭新鐵路等鐵路項目，以及廣州「小蠻腰」等建築。

據報導，兩位來自澳門 的獲獎科學家中，麥沛然現任澳門大學科技學院講座教授和模擬與混合信號集成電路全國重點實驗室主任，長期從事模擬、混合信號和射頻集成電路理論與設計、數字微流控技術與應用、微型核磁共振和成像等研究領域。

須成忠則現任澳門大學計算機講座教授及人工智能與腦科學研究院院長。近年來，他在人工智能應用及底層系統平台設計上取得多項創新成果，包括高效實時的數據融合和智能推算法和雲邊端架構，成果應用於阿里巴巴城市大腦系統和深圳杭州等多個城市智能交通服務。他還研發了駕駛行為預測和路徑規劃等空間具身智能關鍵技術，推動無人自主系統在澳門的發展和落地。