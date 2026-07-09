香港940間食肆准狗進入 灣仔逾110間最多 食環署90人巡查

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港首階段准狗入內食肆已逾940間獲批。

香港首階段准狗入內食肆已逾940間獲批。 重點二： 灣仔區獲批最多，食環署組90人隊加強巡查。

灣仔區獲批最多，食環署組90人隊加強巡查。 重點三：多間連鎖及餐廳已設寵物區迎接毛孩食客。

香港 容許狗隻進入獲批准食肆9日起實施，據食環署網頁顯示，截至8日晚有逾940間食肆獲批，包括多間連鎖食肆，如部分大家樂、麥當勞 、牛奶 冰室分店等，署方8日回覆，已組成90人專隊，在新措施一個月適應期間加強巡查，協助業界遵從規定。

大公、文匯報報導，據統計，灣仔區獲批食肆最多，有逾110間，中西區及油尖區分別約有99及106間，北區獲批食肆8間最少。有長洲食肆參考過往在戶外空間接待攜犬食客的經驗，把室內兩張檯劃為寵物專區，亦有餐飲集團擬加裝「寵物友善」提示招牌、增設狗繩鈎環等設置、準備迎接毛孩光臨。

港府實施「狗隻友善食肆」計畫首階段共有1000間獲批食肆名額，食環署網頁正持續更新名單，其中牛奶冰室全港共有13間分店獲批，觀塘區、大埔區、深水埗區及屯門區各有2間；麥當勞有4間，分別在觀塘區、屯門區、西貢區及離島區；另星巴克有7間、太平洋酒吧有15間獲批。

主打新加坡菜的「LA EAT 嚟食」位於長洲一座三層唐樓地舖，鄰近碼頭，走出店門不遠便見海。店方過去一直以戶外位置接待攜帶寵物的食客，幾乎每晚都有兩、三位狗主帶着愛犬來用餐。隨著完成申請獲准手續，負責人Yuki打算將室內的兩張檯劃為寵物區，「顧客坐在室內更舒適，人寵共融的氛圍亦更濃厚。」

富臨集團控股有限公司旗下有16間咖啡廳獲批容許狗隻進入的食肆牌照，集團行政總裁楊浩宏日前帶記者到集團旗下、位於九龍灣的PHI Coffee & Pancake了解情況，訪問當天該店仍要求寵物須放入推車或入袋，攜帶寵物進內亦需先預約查詢。楊浩宏說，待牌照生效後，不會再強制預約，只有在寵物專區滿座時，才會請客人稍候，寵物落地的限制亦會取消。

敘福樓餐飲有限公司旗下日式茶飲品牌「THE MATCHA TOKYO」，位於銅鑼灣及九龍灣MegaBox的兩間分店獲批牌照。記者日前來到MegaBox分店，看見店外已擺放醒目提示牌，「2026.7.9 歡迎與毛孩於本店共享抹茶時光」。餐廳外圍兩排座位亦已劃為寵物區，地面貼上狗爪印貼紙作標示，座位下方加裝鉤環，方便顧客掛上狗繩。集團營運支援經理詹家豪表示，待牌照正式生效後，店方會在空桌上擺放印有狗爪圖案的桌卡，讓顧客一眼辨識哪些位置屬寵物區。為應對寵物可能出現的排洩或髒汙等情況，店方已添置寵物專用清潔用品、尿墊、拾便袋及紙巾等。