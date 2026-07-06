酒駕逃逸挨批「風騷」 香港議員黃錦輝辭職 半年2議員出事 建制派尷尬

香港立法會議員黃錦輝被爆出在中大校園醉酒駕駛不顧而去，遭警方拘捕後辭職。（中新社資料照片）

香港 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝日前涉嫌於中大校園內駕駛私家車連撞兩車不顧而去，警方經初步調查後，以「酒後駕駛」等4項罪名將其拘捕，並准其保釋候查。黃錦輝發表聲明宣布辭去立法會議員，並被中大暫停其行政職務。政圈人士認為，黃錦輝身兼全國政協委員，後續是否影響其政協身分，仍待觀察。

綜合文匯報、香港01等香港媒體報導，由於黃錦輝在涉嫌撞車後離去，且一度照常出席公開酒會活動，外界批評其行徑「相當風騷」且缺乏承擔。另外，此事件也是繼建制派議員陳家珮逆線行車後，半年內第二宗涉及建制派立法會議員的交通醜聞，令建制派及政界陷入尷尬局面。

黃錦輝6月29日涉事駕車連撞兩車後離開，警方接報到場後黃始返回現場協助調查，其後警方發現他未能通過酒精呼氣測試，准保釋候查。黃錦輝仍照常出席七一升旗禮及回歸酒會，未主動向立法會申報；事件經傳媒揭發後才曝光，他1日在社交平台發文致歉。

黃錦輝酒駕撞車消息曝光後，立法會監察委員會（監委會）放話將嚴肅調查，加上社會輿論排山倒海的批評，黃錦輝在監委會採取進一步行動前，於3日主動宣布辭去所有立法會相關職務。外界普遍分析，他選擇在監委會「開刀」前自行引咎辭職，是為了避免在立法會留下被調查或彈劾的紀錄，試圖為事件及政治組織「止蝕」（停損）。

他原任職於香港中文大學。中大校方已隨即發出聲明，即時暫停其在中大的行政職職務（包括工程學院副院長等職位），強調嚴格要求教職員操守，並指案件正由警方調查，暫不評論案情。

由於黃錦輝已宣布辭職，外界關注監委會會否繼續跟進事件。根據監委會處理投訴程序列明，若投訴針對前任議員，委員會不會考慮投訴；換言之，假設有市民就黃錦輝的行為作出投訴，監委會亦不會處理。

不過，黃錦輝身兼全國政協委員，政圈人士認為，比早前陳家珮逆線行車事件嚴重，其政協身分是否受影響，仍待觀察。

此外，黃錦輝辭任選委界立法會議員，其議席懸空未有補選安排。政界對補選與否意見兩極，有意見指要盡快補選，亦有意見擔心花費大量公帑選舉會引起民意反彈。翻查上屆立法會補選4名選委界議員，共花費公帑9000萬港元（約1150美元）。若不補選，立法會薪津開支將少一人，四年減少花費逾千萬元公帑。

香港立法會議員黃錦輝被爆出在中大校園醉酒駕駛不顧而去，遭警方拘捕後辭職。（中新社資料照片）