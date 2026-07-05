我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

香港天水圍22年真意小食將熄燈 Q餅梁振英也愛

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港結業潮持續，天水圍新北江商場小食店「真意小食」因七旬老闆決定榮休，將於7月25日最後營業，結束長達22年的營運，大批街坊4日專程到店光顧，並向老闆送上祝福及道別，現場大排長龍。

香港01報導，該店多年來憑親民的價錢深受學生及街坊歡迎，可謂天水圍90後的兒時回憶，甚至前特首梁振英於2012年競選期間，曾落區天水圍時路經該店，當時梁問老闆「什麼是Q餅」，最後購買了一份雞蛋仔。

由於店鋪的招牌菜為日式Q餅，老闆顏先生被部分街坊起名「Q餅大王」，他並會在Q餅上畫公仔哄小朋友開心，惟隨著老闆月底榮休，一代日式Q餅將成絕響。

位於天水圍嘉湖新北江商場一樓的「真意小食」近日宣布光榮結業，店外貼上結業告示，指老闆因年老決定退休，將於7月25日最後營業，並感謝街坊22年來的關照與相伴。翻查資料，該店老闆姓顏，今年剛剛踏入70歲。

結業消息傳出後，不少街坊特地到店告別，主動向老闆送上祝福，並購買手抓餅及小丸子等受歡迎小食，現場更大排長龍，有約10人正等待付款及領取小食。

雖然老闆顏先生同樣感到不捨，但他透露正考慮將店鋪轉交他人接手。

有家長4日特地帶同小朋友購買一份手抓餅︰「從他小的時候開始，我已經帶他過來吃了，他很喜歡吃這裡的手抓餅，所以特地帶他來吃多一次。」

香港 退休 雞蛋

上一則

香港宏福苑19日開業主大會 議程未見業主聯署要求事項

下一則

上海男子競選樓組長 被當眾宣讀犯罪紀錄 氣得當場報警

延伸閱讀

廣州港式餐廳爆當眾宰貓 「血濺得到處都是」引眾怒

廣州港式餐廳爆當眾宰貓 「血濺得到處都是」引眾怒
直播世界盃 百年茶樓蓮香樓大膽引入蘭桂坊管理 生意狂飆

直播世界盃 百年茶樓蓮香樓大膽引入蘭桂坊管理 生意狂飆
多重打擊 橙縣逾20家知名餐廳熄燈 業者：客滿也未必獲利

多重打擊 橙縣逾20家知名餐廳熄燈 業者：客滿也未必獲利
紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族

紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
109東莞艦和110安慶艦。(新華社)

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

2026-07-02 02:28

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用