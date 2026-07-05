香港天水圍22年真意小食將熄燈 Q餅梁振英也愛

香港 結業潮持續，天水圍新北江商場小食店「真意小食」因七旬老闆決定榮休，將於7月25日最後營業，結束長達22年的營運，大批街坊4日專程到店光顧，並向老闆送上祝福及道別，現場大排長龍。

香港01報導，該店多年來憑親民的價錢深受學生及街坊歡迎，可謂天水圍90後的兒時回憶，甚至前特首梁振英於2012年競選期間，曾落區天水圍時路經該店，當時梁問老闆「什麼是Q餅」，最後購買了一份雞蛋 仔。

由於店鋪的招牌菜為日式Q餅，老闆顏先生被部分街坊起名「Q餅大王」，他並會在Q餅上畫公仔哄小朋友開心，惟隨著老闆月底榮休，一代日式Q餅將成絕響。

位於天水圍嘉湖新北江商場一樓的「真意小食」近日宣布光榮結業，店外貼上結業告示，指老闆因年老決定退休 ，將於7月25日最後營業，並感謝街坊22年來的關照與相伴。翻查資料，該店老闆姓顏，今年剛剛踏入70歲。

結業消息傳出後，不少街坊特地到店告別，主動向老闆送上祝福，並購買手抓餅及小丸子等受歡迎小食，現場更大排長龍，有約10人正等待付款及領取小食。

雖然老闆顏先生同樣感到不捨，但他透露正考慮將店鋪轉交他人接手。

有家長4日特地帶同小朋友購買一份手抓餅︰「從他小的時候開始，我已經帶他過來吃了，他很喜歡吃這裡的手抓餅，所以特地帶他來吃多一次。」