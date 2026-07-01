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半癱7年曾命危 星爺御用65歲「如花」坐輪椅現身近況曝光

香港新聞組／香港1日電
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65歲香港資深演員李健仁，是周星馳電影中的御用如花角色。（取材自微博）
65歲香港資深演員李健仁，是周星馳電影中的御用如花角色。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：65歲李健仁近日坐輪椅現身《西遊記》4K修復版首映，精神狀態不錯。
  • 重點二：他七年前中風半癱曾命危，經開顱手術與長期復健後逐步恢復。
  • 重點三：憑周星馳電影中「如花」角色走紅，如今已重新參與演藝工作。

曾在周星馳多部經典電影中飾演「如花」而廣為華人觀眾熟悉的65歲香港演員李健仁，7年來因中風半癱鮮少公開露面，曾歷經開顱手術清除腦內瘀血，才成功保住性命。近日，有網民在社群平台Threads發文表示，在香港東九文化中心劇院出席「西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒」及「西遊記大結局之仙履奇緣」4K修復版首映時，巧遇李健仁，並分享其近況照片，引發外界關注。

綜合香港01等媒體報導，根據網民發布的照片及後續貼文，李健仁當天手持拐杖並坐在輪椅上。在活動大合照環節中，香港藝人羅家英亦到場支持，李健仁面對鏡頭露出燦爛笑容，並伸出左手比出「手指愛心」手勢與眾人合影。

從現場照片可見，相較於剛出院時身形消瘦的模樣，李健仁目前已明顯恢復體重，臉色紅潤不少。報導指出，雖然與昔日螢光幕前的模樣相比仍較為清瘦，但整體精神狀態看來相當不錯，也讓不少影迷感到欣慰。

李健仁於2019年在中國深圳蒸桑拿時，突然感到劇烈頭痛，隨後昏倒，經緊急送醫後證實為中風，情況一度危急，並接受開腦手術清除腦內瘀血。雖然最終保住性命，但因腦部受損位置接近控制活動及語言功能的區域，留下右半身癱瘓、部分語言能力受損及失憶等後遺症，日常生活一度無法自理，需要家人及照顧者協助。

經過長達三年的治療與復健，李健仁的身體狀況逐步改善。前些陣子，他已開始重新投入演藝工作，並客串好友「甜筒輝」鄭文輝有份投資的新電影「水着女王」。報導指出，雖然目前他的活動能力及反應速度仍未完全恢復至中風前的水平，但正一步步重返正常生活，並持續參與演藝工作。

資料顯示，李健仁與周星馳是中學同班同學，早年曾是香港足球代表隊隊員，因傷退役後，在周星馳介紹下於1989年加入電影圈，主要從事場記、副導演等幕後工作。1992年，他在「武狀元蘇乞兒」中首次客串演出，其後憑藉誇張妝容及招牌「挖鼻孔」動作受到關注。

隨後，李健仁在「九品芝麻官」中飾演不男不女的醜角「如花」，成功打開知名度，並陸續於「唐伯虎點秋香」、「國產凌凌漆」、「食神」等多部周星馳電影中男扮女裝演出，以鮮明的喜劇形象成為香港電影中的經典角色，也讓「如花」成為不少觀眾心中難忘的銀幕人物。

李健仁是周星馳電影中的御用如花角色，他與周星馳是中學同學。（取材自微博）
李健仁是周星馳電影中的御用如花角色，他與周星馳是中學同學。（取材自微博）

李健仁（右三）坐輪椅出席放映會。（取材自香港電影資料館Instagram）
李健仁（右三）坐輪椅出席放映會。（取材自香港電影資料館Instagram）

精華 FAQ

  • 他是在香港東九文化中心劇院舉行的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》4K修復版首映活動中，被網民拍到坐輪椅出席。

  • 他2019年在深圳突發劇烈頭痛後昏倒，證實中風並接受開顱手術，雖保住性命，但留下右半身癱瘓、語言受損及失憶等後遺症，需長期復健。

  • 李健仁與周星馳是中學同學，後來加入電影圈，並在《九品芝麻官》中以誇張妝容和招牌動作塑造「如花」，之後多次在周星馳電影中演出而成名。

周星馳 香港 中風

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