2大主因 香港粵式酒樓7年關了290店 大減16%

立法會最新報告，香港餐飲業今年首季食肆總收益較2018年同期跌7.2%，中式餐館收益大幅下跌27.9%，茶飲店則逆勢擴張76%；圖為旺角一間酒樓。 (中通社)

香港 餐飲業復甦步伐緩慢，立法會一份最新報告顯示，2025年全港共有1萬7580間餐飲處所，較2018年減少約1%；其中粵式酒樓菜館由1790間減至1500間，7年間大減16%達290間，數量與日式餐館看齊。業界指出，市民北上消費、飲食習慣改變及市場競爭加劇，均令傳統中餐館經營壓力倍增，呼籲店東重新思考營運模式，並建議港府 加大力度扶持老字號及傳統品牌轉型。

綜合港媒報導，報告指出，香港餐飲業整體表現尚未回復至疫情 前水平，今年首季食肆總收益較2018年同期仍低7.2%，其中中式餐館收益跌幅更達27.9%，反映相關業態復甦明顯落後。

從食肆數量來看，中式餐館在2018年至2025年間減少9%，降至4470間。其中港式茶餐廳減少7%，剩下2340間；粵式酒樓菜館跌幅最大，7年間減少290間。相反，京滬及其他省份菜系餐館則逆勢增長7%，增至630間，顯示市場口味及消費需求正在轉變。

非中式餐館方面，整體數量增加2%至5940間。當中日式餐館增長10%，達1500間，與粵式酒樓菜館數目相同；韓式餐館維持約230間；泰式及越式餐館略減；法式及義式餐館則減少13%。此外，外賣店、咖啡店及茶飲店持續擴張，其中茶飲店數量較2018年大增76%，成為增長最快的餐飲類別之一。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，粵式酒樓近年流失不少年輕客群，加上特色餐廳及內地餐飲品牌赴港擴張，市場競爭日益激烈。另一方面，愈來愈多港人選擇北上消費，並把內地新興飲食文化及消費習慣帶回香港，令傳統酒樓較固定的經營模式面臨挑戰。

他指出，近年訪港旅客結構亦有所變化，不少來自內地的旅客更傾向尋找川菜、湘菜等地方菜系，使京滬等菜館受惠。他認為，傳統粵菜業界有必要在菜式設計、品牌宣傳及營運方式上作出創新，才能吸引新一代消費者。

報告建議，政府可參考上海、新加坡及南韓的做法，建立認可「老牌食肆」制度，透過認證、資助升級、產品創新及市場推廣等措施，協助具文化特色的老字號持續經營，保留傳統飲食文化。

梁進則認為，疫後社會生活節奏改變，外賣及便捷用餐模式日趨普及，政府現有支援計畫未必切合飲食業需要。他建議推出針對餐飲業的專項資助計畫，包括數碼轉型及科技應用支援，協助食肆提升效率及競爭力。