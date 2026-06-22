香港人觀念變了：7成資產留養老 僅將29%留下一代

宏利金融集團最新發布的「宏利亞洲康健調查2026」顯示，71%港人打算保留資產當成未來養老及照護用途，僅計畫將29%資產留給下一代。(中新社)

隨著人口老化加速及平均壽命持續延長，香港 市民對「長壽」與「傳承」的理解正在出現明顯轉變。宏利金融集團最新發布的「宏利亞洲康健調查2026」顯示，愈來愈多港人不再將財富留給下一代，而是更重視自身晚年的生活品質、財務自主及健康管理；其中，71%的資產保留作未來養老及照護用途，僅打算將29%資產留給下一代，反映自主生活正成為香港新一代的「傳承觀」。

綜合大公報、文匯報報導，這項調查於今年2月至3月進行，訪問亞洲九個市場超過9000人，當中包括1000名香港受訪者。結果顯示，高達90%的港人希望在晚年盡可能維持獨立生活，91%認同財務自給自足有助減輕家人負擔，反映「不依賴子女」已成為不少人對退休 生活的重要期望。

調查發現，香港受訪者預期未來將面對約14年的照顧及17年的財務依賴期，後者是亞洲各受訪市場中最長。換言之，不少港人雖然希望維持經濟獨立，但對退休後長期收入來源及資產管理仍面臨挑戰。

在健康與財務規畫方面，調查同樣揭示「知易行難」現象。雖然83%的受訪者認同定期身體檢查的重要性，但實際每年接受健康檢查者僅42%。財務規畫方面，超過九成受訪者重視退休後維持經濟自主，但真正透過投資為退休及未來照護作準備者僅52%，而有退休保障安排者更只有34%。

醫療開支也是港人憂慮的重要議題。調查顯示，受訪者預計每年平均需準備約9.4萬港元(約1.2萬美元)，以應付突發醫療支出，但僅57%認為自己做好足夠準備。隨著年齡增長，醫療及長期照護需求增加，相關支出可能成為退休生活中的沉重負擔。

此外，家庭溝通不足亦是退休規畫的一大缺口。雖然65%受訪者認為與家人坦誠討論退休安排有助規畫未來，但真正曾與家人展開相關對話者僅57%。在尚未進行討論的人當中，三成坦言最大障礙是不知道該如何開口。

值得注意的是，照顧者群體面臨的壓力同樣不容忽視。調查顯示，每10名港人中約有4人肩負照顧家庭成員責任，其中68%表示照顧工作已對日常生活及個人財務規畫造成影響。

宏利指出，港人對長壽的定義正由過去著重財富傳承，逐步轉向追求健康、自主及具財務韌性的退休生活。