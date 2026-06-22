香港女太空人黎家盈天宮嘗香粽 向地面發端午祝福

三名航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈迎來進駐後首個端午節，一同品嘗「太空香粽」。（視頻截圖）

中國載人航天工程21日發布「天宮TV」，公布神舟23號乘組上周（6月14日至20日）的工作生活情況。在這一周內，朱楊柱、張志遠、黎家盈迎來乘組在太空中的首個端午節 ，他們品嘗「太空香粽」，並向地面發來「端午安康」的祝福。

文匯報報導，黎家盈在空間站「上線」，她與隊友們開展了進駐以來的首次醫療救護在軌訓練。黎家盈標誌性的馬尾辮依舊搶鏡，在天宮的各個角落「飛來飛去」，網友們笑稱這是空間站中最可愛的風景。

「天宮TV」公布的畫面顯示，神舟23號乘組正穩步推進各項既定任務。在四季如春的空間站，乘組種下的植物已開始茁壯生長，太空中的綠色作物尤顯生機勃勃。

上周，神舟23號乘組利用太空拉曼光譜儀開展菌群與營養代謝相關科學實驗研究，通過檢測尿液樣本中的代謝組分，探究長期飛行環境下腸道菌群的變化及其對營養代謝的影響。乘組還利用相關設備及測試軟件開展視覺運動加工，微重力直覺物理等項目相關行為實驗，獲取數據分別用於探究重力對視覺運動信息加工過程的影響及其機理，以及長期空間飛行對直覺物理表徵的影響及恢復機制。

朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員還開展了在軌情緒識別與評價技術研究、應急決策能力評估相關測試，獲取的數據將用於探究長期在軌航天員情緒狀態及應急決策能力的變化規律。

此外，乘組完成了流體櫃內實驗樣品更換、兩相櫃實驗模塊拆裝、紅外熱像儀安裝以及生物技術實驗櫃在軌維護等工作，開展了典型水生動植物空間共生與在軌加工技術試驗下行樣品處置，以及模式遷移成像在軌試驗線路模塊更換等工作。

另據香港 01報導，健康管理方面，乘組完成視力、眼壓及眼底檢查，並使用骨丟失對抗儀透過力負荷刺激進行防護。隨後各人進行各類運動鍛鍊，以保持良好的身體狀態。