穆斯林友善旅遊目的地 香港升至全球第2

一年一度的「Halal in Travel Awards」頒獎禮18日於新加坡 舉行，香港 在全球非伊斯蘭合作組織目的地中，排名連續兩年上升，今年再高一位，名列年度穆斯林友善旅遊目的地的第二名。海洋公園、荃灣帝盛酒店及啟德郵輪碼頭分別獲評為年度穆斯林友善景點、酒店及交通樞紐。

綜合明報、文匯報報導，香港亦於「穆斯林友善無障礙旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）」連續第二年登榜首，於「穆斯林女性友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）」則繼續排第二。

清真旅遊機構「新月評等」每年聯同Mastercard制訂「全球穆斯林旅遊指數」，分析153個旅遊目的地，從清真食品供應、住宿和配套等方面，評估某地是否準備好迎接穆斯林旅客。

而旅發局針對東南亞 穆斯林市場推出的「Jelajah Hong Kong」推廣項目，也榮獲「Halal Travel Marketing Campaign of the Year」殊榮。

香港旅發局表示，目前全港約有220間餐廳及6個本地烘焙品牌獲清真認證，涵蓋高級中菜食府等食肆，亦有超過60間酒店、景點及會展場地獲「穆斯林友善」評級，該局將繼續運用「認證、教育和宣傳」，與業界合作推動發展穆斯林市場，並提升穆斯林友善旅遊設施。

旅發局主席林建岳表示，屢獲國際認可，令人鼓舞，印證港府、旅發局與業界同心協力的成果，未來會繼續推進「認證、教育和宣傳」策略，與業界攜手打造香港成為穆斯林友善旅遊目的地，吸引更多旅客訪港。

海洋公園對於榮獲年度穆斯林友善景點，該園行政總裁黃嗣輝表示，園方迎來世界各地不同文化及宗教背景的訪客，致力透過提供完善的配套設施，包括專用的祈禱空間及高標準的認證清真餐飲，為訪客締造更舒適稱心的旅程，以及幫助香港鞏固其穆斯林旅客首選旅遊目的地的地位。