少子化訂位不多 香港父親節餐飲市道淡

21日是父親節 ，傳統上，父親節的餐飲市道總不及母親節 。在少子化和消費外流等多重影響下，有中式酒樓直言，傳統節日聚餐市場正面臨結構性轉變，如今父親節已鮮有人訂位慶祝，前來聚餐的大都是walk-in的細檯客。

文匯報報導，在20日父親節前夕，有顧客選擇到保留點心推車的懷舊酒樓讓長輩重溫舊式飲茶風情；有台灣遊客在得悉21日為香港 父親節後，樂意順應本地習俗體驗相關活動。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠已有20多年經營酒樓經驗。他說，今年父親節的客流量與營業額明顯下滑，核心因素是低出生率：早年家庭普遍育有多名子女，就算其中一人因工作未能抽空陪父親聚餐，其他子女仍會安排帶同父母到酒樓用膳，惟現今社會多為獨生子女家庭，只要子女工作繁忙無法抽身，就會取消聚餐。

此外，現時到店顧客大多以細枱為主，大型八至十人團聚枱訂單大幅減少，並偏好點選數款點心與小菜簡單用餐，整體經營模式已和過往截然不同。

香港餐飲聯業協會主席楊振年分析，今年父親節餐飲市道不被看好，關鍵因素在於節日緊接端午長假期，不少市民趁機北上消費，遊客區食肆情況明顯走弱。

他表示，為挽留顧客，不少食肆一改過往節日暫停優惠的做法，維持平日折扣吸引家庭客到店，他建議全港各式餐廳須建立自身獨特賣點，同時善用社交媒體推廣創新產品與服務。