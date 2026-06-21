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香港昂船洲軍營開放 民眾可穿軍裝、吃軍食、提軍槍

香港新聞組／香港21日電
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解放軍駐香港部隊昂船洲軍營20日舉行開放活動，圖為民眾與官兵合影。（中新社）
解放軍駐香港部隊昂船洲軍營20日舉行開放活動，圖為民眾與官兵合影。（中新社）

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊將一連兩個周六及周日開放3個軍營，供已預約者參觀。昂船洲軍營20日起一連兩日開放，舉行包括升旗、文藝演出和行動演練多項不同活動，吸引不少本地和內地人到場參觀。

綜合大公報、明報報導，參觀者可登上多艘駐港部隊艦艇參觀，包括負責香港防務的宿遷艦，還能在道具體驗區試穿軍人裝束，如頭盔、背心等，也可試拿真槍，現場有人穿著背心和頭盔與裝甲車合影留念。軍營亦開放多項互動體驗，包括教學繩結打法、旗語和航海器材操作等，更設有軍營食品品嘗區，有窩窩頭、紅燒肉等食品，吸引部分參觀者排隊試食。

有市民一早6時起床，第一批入場參觀；有家長特意帶小朋友來學習中國歷史，期望小朋友領悟幸福生活來之不易，為國家強大感到自豪、驕傲。

昂船洲軍營20日上午9時整開放，但早上7、8時，軍營門前已排起長隊，市民們熱情高漲，一入門領取紀念品後，便舉國旗與區旗在駐香港部隊展覽中心、艦艇、戰車前留影。早上10時，升旗儀式舉行，隨著莊嚴的國歌奏響，護旗方隊邁著整齊的步伐入場，響亮的口號聲響徹軍營。全場肅立，或敬禮，或行注目禮。

隨後，解放軍駐港部隊進行了格鬥技術、刺殺操等一系列課目表演動態演示活動，將駐港部隊良好的精神面貌與過硬的軍事技能展現得淋漓盡致。解放軍們穿越火圈、合作攀爬4米高牆、利用無人機摧毀敵方目標等精采時刻，博得全場掌聲雷動，市民紛紛讚嘆！今年新增的直升機索降科目備受矚目。兩架直升機高空懸停，利用絞車進行救生展示。飛機轟鳴聲在軍營上空迴盪，全場市民紛紛舉起手機攝錄，記下這一難忘時刻。

影星李若彤20日到昂船洲軍營參觀，與駐軍合唱歌曲，她並穿上迷彩背心，試背軍隊的行軍包，體驗40斤重量時直呼「媽呀」，她亦在指導下試拿槍械，模擬射擊狀態。她表示開放日參觀感受很感動，透過各項表演，看到駐軍的活力與能力。

進駐香港以來，駐軍已先後組織了35次軍營開放活動，累計接待觀眾93萬人次。本次活動是解放軍駐香港部隊第36次舉辦軍營開放活動。除了昂船洲軍營外，石崗及新圍軍營亦會於下周六、日開放。今次3個軍營的開放活動合共派發2.5萬張門票。

慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊一連兩日開放昂船洲軍營，讓已預約的公眾人士參...
慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊一連兩日開放昂船洲軍營，讓已預約的公眾人士參觀。圖為20日小朋友和解放軍官兵合影。（中通社）

精華 FAQ

  • 今次活動分兩個周末舉行，開放昂船洲、石崗及新圍三個軍營，供已預約的市民入場參觀，合共派發2.5萬張門票。

  • 現場可參觀艦艇、試穿軍裝、拿真槍、學繩結、旗語及軍營食品品嘗，另有升旗儀式和格鬥、刺殺操等演示，氣氛熱烈。

  • 昂船洲軍營一早已有長隊，吸引本地與內地市民參與；這是駐港部隊第36次軍營開放，累計接待已達93萬人次。

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