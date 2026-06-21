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傳承文化 香港「非遺食堂」教月餅、蛋塔 呈現經典飲食魅力

香港新聞組／香港21日電
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香港康樂及文化事務署20日在北角「油街實現」藝術空間舉辦「非遺食堂」嘉年華，以飲...
香港康樂及文化事務署20日在北角「油街實現」藝術空間舉辦「非遺食堂」嘉年華，以飲食文化為主題，讓公眾認識與飲食相關的非遺技藝，並親手製作食品，感受其中的豐富內涵。圖為民眾製作廣東潮汕地區傳統美食紅桃粿後自拍。（中新社）

香港素有「美食天堂」美譽，同時承載多項列入非遺清單的飲食製作技藝。這些項目不僅是舌尖上的美味，更是連結社群、傳承文化的重要載體。香港康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處20日起一連兩天在北角油街實現舉行「非遺食堂」嘉年華，以「飲食文化」為主題，讓市民認識飲食類非遺項目，並親身體驗傳統手藝，呈現經典飲食魅力。

文匯報報導，「非遺食堂」嘉年華是「香港非遺月2026」其中一環，非遺辦一級助理館長黃宜隆介紹，在香港507項非遺清單中，超過50項屬傳統食品製作技藝，「香港真是處處有非遺，包括大家平時接觸的奶茶、蛋塔、點心蝦餃、節日月餅。我們希望透過這些活動帶出一個信息，就是香港其實有好多不同的非遺，以及好多元化的非遺。」

活動每日約有6個示範與手作坊攤位，兩日共呈獻逾35項課程。20日現場有港式奶茶、蛋塔、月餅、茶樓點心、潮州食品及鹹肉粽製作技藝，更有舞龍與南音表演、互動遊戲、臉部彩繪及打卡區。非遺辦預期可打破去年逾萬人次參與紀錄。

現場的港式奶茶示範吸引不少市民駐足。香港咖啡紅茶協會的蔣紹強師傅從事飲食業十多年，去年獲香港區冠軍，今年首度獲邀參與非遺月活動。他強調，正宗港式奶茶須備齊爐架、錫壺、茶袋，全程手工拉茶，喝起來層次分明、風味飽滿。現今不少連鎖餐廳改用自動煮茶機，傳統手藝面臨流失，他期望透過公開示範，讓更多人認識正宗港式奶茶的獨特魅力。

潮式餅店貴嶼仔的負責人楊子儀則示範紅桃粿，表示紅桃粿源自潮汕人節省糧食的智慧，「鹹粿外皮用粘米粉，內餡以剩菜、拜神剩餘的鹹雞、鹹豬肉、老水鵝、春菜豬油渣等切碎拌入糯米飯，每家風味不同，故稱『千家萬戶味』。」

對於非遺傳承，他主張數位化保存，「把製作流程清晰化，用淺白方式讓後人理解背後文化與工藝精髓。」他製作專題文章及二維碼海報，方便大眾學習。

鹹肉粽製作師傅劉敏財退休後持續推廣非遺項目，今年同樣參與非遺月活動，他強調，非遺不必拘泥「百年歷史」或「瀕臨失傳」，只要能融入日常生活就值得傳承，「粽、茶果只是載體，背後是整套傳統生活文化」。他期望非遺月能常態化推廣有傳承基礎的項目，不能等到技藝斷層才搶救。

香港康樂及文化事務署20日在北角「油街實現」藝術空間舉辦「非遺食堂」嘉年華，以飲...
香港康樂及文化事務署20日在北角「油街實現」藝術空間舉辦「非遺食堂」嘉年華，以飲食文化為主題，，讓公眾認識與飲食相關的非遺技藝，並親手製作食品，感受其中的豐富內涵。圖為民眾體驗製作粽子。（中新社）

精華 FAQ

  • 活動以「飲食文化」為主題，讓市民認識香港飲食類非遺項目，並親身體驗傳統手藝，藉此把經典味道與文化記憶連結起來。

  • 現場包括港式奶茶、蛋塔、月餅、茶樓點心、潮州食品及鹹肉粽製作示範，另有舞龍、南音、互動遊戲、臉部彩繪等內容。

  • 師傅們認為非遺應融入日常生活，不必只看百年歷史或瀕危程度；同時可用文章、二維碼與數位化方式，清楚保存工序與文化脈絡。

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