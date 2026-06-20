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京東MALL首間香港實體店開幕 首小時客流量破萬

香港新聞組／香港20日電
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位於香港灣仔港灣道的京東MALL香港首店正式開業，吸引不少民眾前往。（中通社）
位於香港灣仔港灣道的京東MALL香港首店正式開業，吸引不少民眾前往。（中通社）

內地電商巨頭京東線下布局迎來重大里程，18日適逢618大促黃金節點，全港引頸期盼的首間香港實體店「京東MALL」於灣仔港灣道28號開門迎客。憑顛覆傳統的沉浸式體驗與極致服務，開幕首日即引爆現象級排隊人潮，開幕首小時客流量已破萬，刷新香港近年單一專業電器商場開幕的歷史最高客流紀錄，實力展現「人氣勁旺」的強大吸金力。

香港01報導，開幕第二天19日是端午節假期，加上歷經連日暴雨後終於放晴，更吸引大批市民前往「掃貨」。截至下午約4時，店內已被大批顧客「逼爆」，同時有數百人在排隊等待進店，龍尾已延伸至會展站旁海港中心的行人天橋，店方需實施人流管理，限制入場人數。

京東MALL位於灣仔華潤灣景中心大廈二樓全層，面積約3萬平方呎，京東去年收購的佳寶超級市場，灣仔分店已在6月13日開業，香港門店突破100間，銷售額同比增逾52%。

經營面積高達3萬平方呎的灣仔首店，一改過去香港傳統電器行擁擠、單一的比價模式，場內主打「全場景實景試用」。不論是廚房家電、智能衛浴還是全屋清潔機器人，場內所有商品皆「通電、通水、通網」，讓消費者徹底告別線上盲買痛點。店內更創新打造電競PC DIY、現磨咖啡吧、智能按摩椅及家庭劇院等全港獨有特色專區，免費開放給市民休憩與試玩，成功營造出「先玩後買」的全新潮流。

京東MALL之所以能創下驚人營業數字，關鍵在於精準切中本地零售頑疾。門市採「港採港銷」正品行貨模式，不僅打出「全港買貴雙倍補差」與「自營家電7天無理由退貨、180日故障換新」的超高售後承諾，更依託覆蓋全港18區的自營物流網絡，推出「當日11點前下單大件商品當日送達」及「窗口式冷氣機送裝一體」服務，大幅節省高昂的人工與時間成本。

據了解，該店為京東在港累計投資超350億港元（約44.7億美元）的重要落子。京東透露，未來三年將推動「121」發展計畫，攜手1000個頭部品牌，在全港落地超200個線下門市。繼灣仔首店一炮而紅後，下一步將鎖定沙田、旺角、屯門等熱門商圈新增6至8家京東MALL，預計為本地創造超過1萬個就業崗位。此次香港首店的火爆開幕，不僅成功將部分港人「北上消費」的需求截留在本地，更為香港線下零售市場注入了一劑強心針。

精華 FAQ

  • 京東MALL首間香港實體店設於灣仔華潤灣景中心大廈二樓全層，並在618大促節點正式迎客。開幕首小時客流量已破萬，成為香港近年罕見的超高人氣專業電器商場。

  • 門市以全場景實景試用為賣點，廚房家電、智能衛浴及清潔機器人都可即場體驗，並設電競PC DIY、咖啡吧、按摩椅及家庭劇院等專區，讓市民先玩後買。

  • 京東表示未來三年將推動121發展計畫，攜手1000個頭部品牌，在香港落地超過200個線下門市，並擬於沙田、旺角及屯門等地再開6至8家京東MALL。

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