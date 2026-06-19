監控在英異議者 香港前經貿辦經理袁松彪遭英判囚8年
兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院18日分別判處兩人10年及8年刑期。這兩人為66歲退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及41歲前英國邊境部隊成員和警官衛志樑。
路透報導，他們涉嫌自2023年12月至2024年5月期間協助外國情報機構監控目標人士，上月遭到定罪；兩人均否認指控。
倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）曾表示，對手機通訊等數位資料的分析結果顯示，袁松彪固定與港府相關人士接觸、接收來自香港的指示，接著向衛志樑發派任務，下手目標以英國境內的民主倡議人士為主。
這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）被依該法定罪。
衛志樑的罪名還包含他在邊境部隊服務時，曾濫用英國內政部資料庫，向港府和北京方面人士提供指定個資，特別是涉及異議人士和旅英港人、華人的資訊。
法庭資料顯示，2024年5月初被捕之前，衛志樑及其同夥正規畫將下手目標擴大，升級至史密斯（Iain Duncan Smith）等「對中鷹派」英國國會議員，包含加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的上、下議院議員。
明報報導，袁松彪的代表律師18日就量刑陳辭稱，無證據顯示袁是情報人員，本案是英國國安法下首涉中國的案件，不應將案件政治化。特區政府發言人重申英方以「莫須有」罪名提告，案件所涉指控與港府、經貿辦及其工作絕無關聯，會透過所有可行渠道反駁案中不實指控。
兩人被指自2023年12月至2024年5月間，協助外國情報機構監控在英目標人物，主要針對香港異議人士，因此遭英國中央刑事法院定罪並判刑。 警方指袁松彪與港府相關人士保持固定接觸，接收來自香港的指示後，再向衛志樑分派任務，顯示他在監控行動中扮演協調與傳遞指令角色。 因為這是英國《國家安全法》2023年12月生效後，首宗有人因協助中國（含香港）而被定罪的案件，也牽涉對異議人士與國會議員的監控計畫。
精華 FAQ
兩人被指自2023年12月至2024年5月間，協助外國情報機構監控在英目標人物，主要針對香港異議人士，因此遭英國中央刑事法院定罪並判刑。
警方指袁松彪與港府相關人士保持固定接觸，接收來自香港的指示後，再向衛志樑分派任務，顯示他在監控行動中扮演協調與傳遞指令角色。
因為這是英國《國家安全法》2023年12月生效後，首宗有人因協助中國（含香港）而被定罪的案件，也牽涉對異議人士與國會議員的監控計畫。
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