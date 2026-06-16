香港首名日籍醫待8年 提升心胸手術 熱愛郊野定居西貢

日籍醫生藤川拓也熱愛香港自然景貌，公餘時間喜愛遠足。(取材自香港醫管局)

香港 公營醫療系統近年面對醫師人手不足問題，港府 透過多項措施應對，包括引入合資格非本地培訓醫師到公營醫療機構服務。

綜合文匯報、香港01報導，截至2026年5月底，共有360名非本地培訓醫師在醫院管理局工作或參與交流，約占公立醫院整體醫師人手5%。其中，到港8年的日籍心胸外科醫師藤川拓也，以有限度註冊方式於威爾斯親王醫院服務，將日本 的主動脈外科經驗帶到香港，協助發展開放式胸腹主動脈手術。

藤川拓也畢業於日本東北大學醫學部，完成心胸外科訓練後，曾任職日本川崎幸醫院主動脈中心。該院是日本進行主動脈手術數量最多的醫療機構之一，每年進行約600宗開胸及胸腹主動脈手術。

新界東醫院聯網心胸外科組主任黃鴻亮於2015年在學術會議上認識藤川，當時香港在開放式胸腹主動脈手術方面經驗較少，雙方經常交流。約8年前，威爾斯親王醫院心胸外科人手不足，且缺乏相關手術經驗，黃鴻亮邀請藤川到港協助，藤川因此放棄原定前往比利時醫院工作的計畫，赴港執業，成為香港首名日籍醫師。

藤川受香港醫療制度、專業醫護團隊及自然環境吸引，至今已在香港生活8年。他表示，香港已成為自己的「第一個家」。

在專業方面，藤川將開放式胸腹主動脈手術技術帶入威爾斯親王醫院。黃鴻亮表示，本港過去較常以置入支架方式治療主動脈瘤及主動脈撕裂，由於缺乏相關技術，威院創院30多年來只完成約4宗開放式胸腹主動脈手術。藤川到任後，醫院已完成超過90宗同類手術，並培訓本地醫師，目前已有4名醫師掌握相關技術。

藤川認為，香港公營醫療系統醫療水平高，與國際接軌，醫護分工清晰，而臨床醫療資訊管理系統（CMS）能連接全港公立醫院，讓病人醫療紀錄互通，有助提升醫療服務效率和質素。

工作以外，藤川熱愛香港的郊野環境，並搬到西貢居住。他喜歡遠足，曾走訪多條山徑，最喜愛的路線之一是鬼手岩。他亦表示，相較於過往在日本川崎幸醫院工作時平均每月只有一天休假、全年只有7天年假，目前在香港能有更多時間兼顧工作與生活。

日籍醫生藤川拓也協助香港醫療團隊，進行開放式胸腹主動脈手術。(取材自香港醫管局)