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港府譴責華盛頓郵報社論抹黑國安法 批偽善、雙標

香港新聞組／香港15日電
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美國華盛頓郵報近日刊出題為「香港的噩夢愈演愈烈」（Hong Kong's nightmare gets darker）的社論指出，香港擬允許特首認定刑事案涉危害國安的附屬法例更具「壓迫性」，讓香港日益走向專制。港府對此刊文表示強烈譴責，並批華郵「偽善和雙重標準，不知羞恥」。

港媒信報指出，港府發言人14日凌晨表示，強烈譴責華郵在其題為「香港的噩夢愈演愈烈」的文章中，對維護國家安全（程序事項）規例進行肆意誹謗和毫無根據的指控。文章明顯揭露了華郵無理的反華立場和雙重標準，明顯不符合專業新聞從業人員的專業操守。

發言人指出，根據聯合國憲章為基礎的國際法，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。華郵對特區持續完善其維護國家安全的法律制度以履行憲制責任指手畫腳，盡顯其偽善和雙重標準，不知羞恥。

發言人強調，程序事宜規例只會為港區國安法、國安條例等相關規定的實施帶來更大確定性，完全不具有追溯力，沒有訂立新的罪行，也沒有改變任何罪行的罰則，亦不適用於已經結束的法律程序。發言人批評華郵惡意捏造事實，對事實的無知以及對「負責任新聞作業」原則的背叛令人震驚，完全不負責任，是任何專業報紙都完全不可接受的。

發言人還指，港府會一如既往堅定不移、全面準確實施港區國安法、國安條例及香港特區其他維護國家安全的相關法律，同時依法保障市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

發言人又說，華郵不惜使用卑鄙手段，抹黑香港，聲稱香港如今「不比從前安全以前往旅遊或經商」。發言人表示，外國企業完全不必擔心香港的維護國家安全相關法律。事實上，許多企業家都歡迎有關法律，因為能為投資和經濟發展提供更安全、更穩定的發展環境。

華郵在社論中則指，香港國安法已重塑其政治與社會環境，新機制進一步強化執法權力，可能對涉及案件造成更嚴格處理。在新規之下，行政長官可將部分案件納入國安範疇，即使相關行為發生於法例生效之前，引發追溯適用爭議。

文章並提及，相關安排可能導致被告面臨更長羈押、較嚴格保釋條件及司法程序限制。文章同時指出，相關制度已削弱香港原有法律保障，並對營商環境與國際投資信心產生影響。

精華 FAQ

  • 港府指華郵對維護國家安全程序規例肆意誹謗、毫無根據，並以偽善和雙重標準抹黑香港，認為其立場反華且不符合新聞專業操守。

  • 港府表示，規例只會提升港區國安法及相關法律的實施確定性，不具追溯力，沒有新增罪行或改變刑罰，也不適用於已結束的法律程序。

  • 華郵認為新機制可能擴大執法權力，令案件處理更嚴格，並可能影響保釋、羈押與司法程序，同時削弱法律保障及營商投資信心。

華盛頓郵報 港府 華郵

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