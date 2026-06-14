香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前

港府與巴西簽署擴展兩地的雙邊航權，為重點開拓的中南美洲市場加入新的一員。（取材自運輸及物流局臉書）

港府 正全力強化國際航空樞紐地位，運輸及物流局局長陳美寶指出，香港 以政策主導「搶攻」環球航空版圖，與機場管理局和本地航空公司以「鐵三角」姿態，組成Hong Kong Inc.（香港隊），攜手開拓香港的航空版圖，穩步領飛國際航空樞紐。

文匯報報導，她以巴西 、智利及秘魯等國為例，指出這些國家資源豐富，並正積極尋求與亞洲建立更緊密的貿易連結，而港府過去一周便與南美洲最大的經濟體巴西擴展兩地的雙邊航權，為重點開拓的中南美洲市場加入新的一員，而香港簽訂的民航雙邊文件至本月中旬已達87份。

陳美寶13日在網誌表示，港府運輸及物流局、民航處及律政司組成的航權談判團隊以政策主導思維，開展攻勢，同時有機管局專門拓展市場的外展隊，以及負責航線營運的航空公司接力傳送。

陳美寶指出，香港國際機場去年便成功新增或恢復了高達30個全球航點，現時香港連接全球近220個航點，在香港國際機場提供服務的航空公司共約140間，均已超越疫情前水平。特首李家超剛結束的中亞之行，訪問期間宣布了兩項有關航空業的重大突破，包括國泰航空將營運香港與哈薩克最大城市阿拉木圖的直航航班；港府與烏茲別克亦完成新民用航空運輸協定的草簽工作，雙方航空公司可利用有關航權提供定期航班，進一步促進人員往來。

陳美寶指出，巴西、智利、秘魯、哈薩克和烏茲別克等國資源豐富，而中南美洲、中亞、中東及非洲等地區仍有不少具備無限經濟發展潛力的新興市場有待香港開拓，香港透過政策引導建立航權安排，可開拓高潛力市場，促進物流、投資及人員往來，同時為香港國際航空樞紐注入長遠增長動力。

在開拓中亞市場方面，陳美寶表示此舉對鞏固香港航空貨運市場具有重大戰略意義，香港國際機場有13%的貨運量途經中東，惟中東近月的地緣局勢卻反映發展多元走線的重要性。今年首5個月，經中亞來港的貨量就較去年同期增長約五倍，香港經中亞前往歐洲勢必成為「空中絲綢之路」的一條重要幹線，為香港航空貨運網絡增添韌性。