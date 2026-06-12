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香港增國安附例 立會2小時逐條審完 律政司強調無增權

香港特派員李春／香港12日電
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香港立法會11日快速審查完國安條例的附屬法例。圖為之前的香港立法會會議現場。（新...
香港立法會11日快速審查完國安條例的附屬法例。圖為之前的香港立法會會議現場。（新華社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港以先訂立後審議方式通過國安附屬法例，立會兩小時完成逐條審議。
  • 重點二：附例明定特首可發證明書定性案件為國安案件，法院不得質疑其內容。
  • 重點三：律政司與保安局強調附例無增權、無新罪行，僅細化程序並釐清適用範圍。

香港政府以「先訂立、後審議」方式，對「維護國家安全條例」訂立新的附屬法例，立法會內務委員會特別會議二小時完成逐條審議工作。這一附屬法例主要列明香港特首可發出「證明書」，將刑事案件定性國安案件，任何人在法院不得質疑。

香港立法會內務委員會11日早上舉行特別會議，通過設立小組委員會審議國安附屬法例。小組委員會共有15名議員，由選委界別議員簡慧敏擔任主席。下午這小組開會，用約二小時，即日完成法例的逐條審議。

律政司司長林定國在立法會說，立法目的是要清楚闡明在「香港國安法」和國安條例下，界定其他危害國家安全的罪行機制，細化相關程序事宜，為「香港國安法」和國安條例帶來更加大確定性，條例並沒有改變「香港國安法」和國安條例的現行規定和適用範圍，沒有新增任何權力、罪行或罰則。他指有一些別有用心的媒體、境外勢力或潛逃份子，對附屬法例作出危言聳聽的失實指控。

港府律政司司長林定國在立法會通過會後見記者，重申附屬法例並沒有擴大特首權力，只是說明特首發出證明書的權力適用於本地法律。為了日後排除爭議，有需要訂立附屬法例。且程序還程序、結果還結果，今次附屬法例只是觸及程序，不影響法庭獨立裁決的結果。他作為香港人，理解社會對國安條例的關注，政府會盡最大努力解說清楚。

香港保安局局長鄧炳強在見記者時說，留意到部分人士對相關附屬法例出現誤解、甚至刻意曲解，有人企圖恫嚇市民指相關規例會大大擴闊危害國家安全罪行的範圍，令一些原本性質輕微的罪行都變成危害國家安全罪行。這些說法是「假的、誤導、騙人、嚇人」，相關規例沒有改變「香港國安法」和國安條例的適用規定，亦沒有訂立任何新的罪行、罰則或執法權利，絕對不可能、亦不會將所謂性質輕微的罪行，無端變成危害國家安全罪行，批評說這些話的人可能是別有用心、心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任和仇恨。

香港政府是以「先訂立後審議」形式訂立國安附例，主要列明香港特首可發出「證明書」將刑事案件定性國安案件。如某人干犯某罪行如偷竊，而特首判定事涉國家安全，該案即屬國安案件，在調查、審訊及羈留過程也按國安案件規格處理。

香港政府已在六月九日就附例刊憲生效。按照附例條文，罪案嫌疑人的涉案行為，即使是香港國安法2020年6月生效之前發生，特首證明書對案件仍然適用，案件要用國安程序處理。

按照附例條文，任何人不得在任何法院對上述證明書提出質疑，亦不得就該證明書提起任何形式的訴訟。

精華 FAQ

  • 港府採用先訂立、後審議方式制定附例，立法會先成立小組委員會，隨後在約兩小時內逐條審完，並即日完成程序，顯示處理速度相當快。

  • 附例列明特首可發出證明書，將某宗刑事案件定性為國安案件，之後調查、審訊與羈留都按國安程序處理，而且法院不得質疑該證明書。

  • 林定國與鄧炳強都強調，附例只是釐清程序和適用範圍，沒有新增權力、罪行或罰則，也不會把輕微罪行變成國安罪行，並批評相關指控失實。

香港

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