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68歲金馬影后陳秋霞 為恩師祝壽快閃香港 抗癌成功風采依舊

香港新聞組／香港12日電
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為了祝賀恩師馮添枝80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞閃現香港，她在臉書貼文表示「匆...
為了祝賀恩師馮添枝80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：68歲陳秋霞為祝賀恩師馮添枝八十大壽，快閃香港一日出席晚宴。
  • 重點二：她以銀白短髮與粉色長外套亮相，未加濾鏡仍顯得紅潤緊緻。
  • 重點三：陳秋霞曾憑電影秋霞奪金馬影后，2016年罹患乳癌後已成功抗癌。

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈並移居當地，鮮少在香港公開露面。她為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，日前特別「旋風式」回港一日出席晚宴。

香港01報導，在曝光的晚宴照片中，陳秋霞雖然已年近70歲，整個人依舊維持在巔峰狀態，她當天留著一頭非常俐落且時尚的銀白色短髮，身穿粉色長外套，完美襯托出優雅又貴氣的豪門闊太氣質。

在完全沒有添加任何濾鏡的原始鏡頭下，她依然面色紅潤、肌膚緊緻，臉上幾乎看不到明顯的皺紋。對著鏡頭展露燦爛親切的笑容時，隱約仍流露著陣陣當年的少女味，風采不減當年。

報導指出，陳秋霞也在社交平台分享這次珍貴的短暫回港之旅，表示此行是「匆匆來港一晚，只為參加恩師馮添枝Ricky Fung 80大壽晚宴」。她在宴會上不僅與雷安娜、彭健新等多年未見的圈中老友開心聚舊，中途更一時技癢興奮上台獻唱。她更鬼馬地笑言，看到老友雷安娜保養得那麼好，自己回馬來西亞後也要好好多加學習。

報導說，回顧陳秋霞的演藝生涯，絕對堪稱傳奇。她是1970年代紅透半邊天的影視歌三棲玉女紅星。1976年，她憑藉著電影「秋霞」一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，更與片中男主角「阿B」鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲；可惜這段金童玉女的夢幻戀情最終因聚少離多而遺憾畫下句點。

1981年，正值事業最高峰的陳秋霞低調嫁入豪門後便專心相夫教女。2016年，陳秋霞罹患乳腺癌第二期，隨即返港接受治療，最終抗癌成功。

為了祝賀恩師馮添枝80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞閃現香港，她在臉書貼文表示「匆...
為了祝賀恩師馮添枝80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 她這次匆匆返港一晚，主要是為了出席恩師馮添枝Ricky Fung的80大壽晚宴，順道與多年未見的圈中好友聚舊，並在席上上台獻唱。

  • 照片中的她留著俐落時尚的銀白短髮，身穿粉色長外套，氣質優雅貴氣。即使沒有濾鏡，仍見她面色紅潤、肌膚緊緻，狀態保持得很好。

  • 她是1970年代紅極一時的影視歌三棲玉女，1976年憑《秋霞》奪金馬影后。1981年嫁入豪門後淡出，2016年確診乳癌第二期，之後治療成功。

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