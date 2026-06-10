訪港馬場 貝克漢簽名合照有求必應

香港賽馬會在跑馬地馬場10日舉行「賽馬聯乘足球」活動，邀請英國球星貝克漢參與推廣足球與賽馬運動；圖為貝克漢（前排右一）與現場民眾自拍。(中新社)

為迎接美加墨世界盃 ，51歲的英格蘭足球名將貝克漢 10日傍晚旋風式訪港，現身快活谷馬場出席「賽馬聯乘足球」活動。他以品牌代言人身分亮相，吸引大批球迷及馬迷到場，現場氣氛熱烈。貝克漢一見馬迷即微笑揮手打招呼，主動走近兩邊粉絲，在他們的球衣、馬公仔及手臂上簽名，還拿手機自拍，引得粉絲興奮尖叫。

綜合明報等港媒報導，貝克漢聯同香港 賽馬會行政總裁應家柏及科技公司高層，參觀馬場內特備的體驗館，了解AI技術如何運用於運動和球賽上。之後一行人移師到馬匹亮相圈，跟騎師交流和合照，隨即到貴賓廂房的露台欣賞賽事，貝克漢看得非常投入，露出緊張抿嘴表情。賽事後，他回廂房，大會未安排傳媒訪問。

這次活動由香港賽馬會與國際足協技術合作夥伴以策略性合作關係合辦，旨在為2026年世界盃造勢。香港賽馬會早前已推出「全城足球主場」系列活動，並計畫陸續舉辦相關推廣項目。

當晚，貝克漢在香港賽馬會行政總裁應家柏陪同下出席活動。兩人完成台上儀式後，貝克漢走近觀眾區與現場人士互動，引來不少歡呼聲及掌聲。面對球迷提出簽名及合照要求，他不時停下腳步，向支持者揮手及微笑回應，吸引大批觀眾聚集圍欄旁等候。

活動期間，貝克漢亦前往馬主專區觀賞賽事，並與香港賽馬會主席廖長江及應家柏交流。賽馬會安排澳洲騎師布文向貝克漢介紹香港賽馬特色，讓首次參與香港馬場活動的他了解本地賽馬文化及運作。

據悉，貝克漢原定在傍晚6時40分開跑的首場賽事後離開馬場，但其後仍留在馬主專區繼續觀看賽事。直至馬場公眾保安區解封後，其訪港行程才告結束。

香港賽馬會在跑馬地馬場10日舉行「賽馬聯乘足球」活動，邀請英國球星貝克漢參與推廣足球與賽馬運動；圖為貝克漢（右）看馬匹。(中新社)