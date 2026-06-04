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「笑得你心裡發寒」 香港戲劇教父鍾景輝89歲逝 慧眼發掘周潤發

香港新聞組／香港4日電
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被尊稱為「King Sir」香港戲劇大師鍾景輝，6月3日在睡夢中逝世，享壽89歲...
被尊稱為「King Sir」香港戲劇大師鍾景輝，6月3日在睡夢中逝世，享壽89歲。（取材自微博）

被譽為「香港戲劇教父」的資深演員King Sir鍾景輝3日早上在家於睡夢中安詳離世，享壽89歲。消息一出震驚兩岸三地演藝圈。他一輩子投身戲劇、桃李滿門，在銀幕上留下的無數身影。

綜合港媒報導，鍾景輝是舞台劇演員、導演、戲劇教育家及電視製作人，在舞台劇、電視及電影三棲發展，導演及演出的作品多不勝數。教學方面，鍾景輝提議開辦藝員訓練班課程，同時兼任首4期訓練班導師，更擔任香港演藝學院戲劇學院創院院長。從舞台到教室，從幕前到幕後，King Sir以大半生心血澆灌香港戲劇土壤，築起香港戲劇基石，成就無數後起之秀。

在鍾景輝演員生涯中，最令觀眾印象深刻的，絕對是1996年的經典港片「賭神3之少年賭神」。他在片中飾演賭神高進（黎明飾演）的師父兼養父「靳能」，片中他展現「陰森笑容」的經典畫面，更造就流傳至今的電影金句：「他好像永遠對著你笑，笑得你心裡發寒。」這段台詞與畫面至今仍是無數影迷心中排行前三名的「童年陰影」。

鍾景輝是無線TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發一開始未有取錄入藝訓班，亦是鍾景輝獨具慧眼，讓發哥入學，成就了一代影壇王者；其他學生包括王祖藍、梁嘉琪、張繼聰、譚偉權等均稱會永遠銘記老師的教誨；而曾合作過的導演葉念琛、視帝黎耀祥、梁祖堯、何遠東等亦留言表達哀思。

鍾景輝過去在多個訪問提及，當年周潤發報考藝員訓練班時不獲取錄，後因鍾景輝賞識而「破例」收取。

鍾景輝1960年代加入無線電視，1970年代成立藝員訓練班，發掘演藝人才。他於訪問憶述，當年周潤發在酒店工作，因無經驗，面試時念台詞表現參差，多名評審給予不及格分數，惟他認為周潤發外形好，樣貌與影壇明星秦祥林相似，最後決定讓周潤發一試。他也提到，周潤發於訓練班表現也不算突出，不太懂得表達自己的長處，但形容周潤發很勤力，很容易合作。

舞台之上，King Sir同樣留下無數經典。影視演出包括「虎度門」、「算死草」及劇集「甜孫爺爺」、「律政強人」等，並曾為亞視「尋找他鄉的故事」擔任旁白，更憑獨特聲線成為幾代人的集體回憶。他在2018年接拍了TVB劇集「牛下女高音」，這部劇集成他的遺作。

周潤發 香港

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