全球最難負擔樓價香港連霸16年 港人不吃不喝14年才能置業

國際顧問機構公布最新「國際房屋負擔能力」研究報告，換算下來，有收入的香港人要不吃不喝14年才能購房，為全球最難負擔。這是香港連續16年坐穩此位。（中通社）

國際公共政策顧問機構Demographia公布最新國際房屋負擔能力研究報告，說香港 樓價對收入中位數比率達14.1倍，按年輕微下跌0.3倍，意味著有收入的香港人，仍要得不吃不喝14.1年才能上車，這是香港連續16年穩坐此位。

這份報告說，香港近年的樓價對收入中位數比率已經有所回落，並已連跌3年，較2021年高位23.2倍回落近4成，但仍是全球最難負擔。

報告統計全球96個城市的住宅樓價中位數與收入中位數，並按照去年第3季數據，計算出各大城市的樓價可負擔水平。澳洲 雪梨上升至14倍，接近香港成為全球樓價第二難負擔城市。第3為美國加州聖荷西。澳洲阿德萊德及加拿大溫哥華分別以11.2倍和10.8倍分列第4和第5。

雖然香港人難以負擔，香港樓價又在反彈，有說住宅樓價已創25個月的新高，地產公司中原集團創辦人施永青說，香港樓價今年迄今的升勢較市場預期更快，首4個月累升約8%，預期下半年樓價走勢仍向上，目前在投資者盲目入市下，樓市已出現「輕微偏熱」現象。

香港新聞組／香港4日電

大公報報導，Demographia報告指出，隨著香港積極推動城市擴張計畫，僅北部都會區便有望在未來20年內增加90萬個單位，目標2032年前完成逾4成單位，預料將大幅增加住宅供應量。

香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，香港作為國際金融中心，樓價偏高是正常現象，儘管樓價收入中位數高達14.1倍，但由於本地推出的公屋制度（政府建房出租給市民居住）為三分之一人口提供住所，香港的房屋負擔水準應只有10倍，認為不能與其他地區直接比較。