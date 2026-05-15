香港議員16年前涉非禮女童 堅稱沒性交 拍拖只吃米線、雞蛋仔

元朗區議員施駿興涉嫌在16年前非禮小六女生，近日接受控方盤問，否認非禮及非法性交。(取材自香港01 )

元朗區議員施駿興涉16年前非禮小六女童X，並在兩年後與X非法性交案，14日在區域法院續審，施重申當年與X拍拖，兩人只會一同食米線及雞蛋 仔，堅稱兩人沒有性交。

香港 01報導，被告施駿興（被起訴時37歲）被控一項非禮及一項與16歲以下的女童非法性交罪，指他於2008年11月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯11歲女童X。他另被控於2011年3月14日在天水圍某單位與13歲女童X非法性交。被告施駿興稱他與事主X拍拖時，只會一同去吃米線和雞蛋仔。

施作供指，在與事主X拍拖時，二人多數在周末會面。如果他沒有工作，則會到學校接X放學，與她食米線或雞蛋仔，再送她回家。他同意與事主在2010年10月24日確認關係，翌年11月因工作及熱情減卻而減少見面，及後分手。兩人相處時，因被迫才與事主以老公老婆相稱。

控方指施曾對X說「兩公婆要玉帛相見」，並因Facebook的狀態而衍生出「老公老婆」稱呼。施解釋指是事主要求，他被迫下及迎合X時，才如此稱呼她，有外人時他不會。

施又指，在2011年8月起與X爭執，開始覺得她煩厭，加上看過電影《那些年我們一起追的女孩》後，憶起以前暗戀的對象，對X熱情減退。

法官陳廣池對施看過一部電影便對X的熱情減退感奇怪，施解釋指，他讀中三時暗戀一名低他兩級的師妹蕭小姐，他畢業後仍會特別回學校活動想偷望該女孩，看該電影時，勾起有次師妹摔倒幸得他扶住的記憶。施承認情人節曾向X送禮，但否認曾要求她在白色情人節回禮。

施堅稱他後來有向與X交代與蕭一起的事，又否認事主曾向他發訊息説：「原來講分手不是工作壓力，是和另一個女生一起」。

控方又指，施曾送出玫瑰花燈予X作情人節禮物，上面以熒光劑寫了兩人的名字。施同意曾送這禮，但不確認是否情人節禮物，又否認是自製。

控方指出，被告情人節向X送禮後要求回禮，稱要用「白色嘅嘢」（意指女性私密處分泌物）慶祝3月14日的白色情人節，故他約事主放學後到其家，並與X在當天發生性行為。對此指控，施一概否認。