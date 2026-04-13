卓永興：宏福苑1700戶居民 20日起可上樓執拾

香港示意圖。(圖：shutterstock)

政務司副司長卓永興12日表示，大埔宏福苑 近1700戶居民4月20日起可分批上樓執拾個人物品，亦有近400戶居民希望可二次上樓，政府將積極安排。宏福苑居民對於政府正面回應訴求感到高興。

大公報報導，卓永興透露，至於未受火災波及、居民曾獲安排上樓執拾的宏志閣，目標是5月內安排居民再回家執拾，安排和其他七座大廈相若。

據報導，卓永興表示，「一戶一社工」已通知1730多戶上樓的時段，98%住戶回覆按時上樓。而少數未能按照安排時段上樓的居民，政府會主動接觸他們，另作安排。他強調，這次不能上去的居民一定有機會上樓，時間間隔上「不會太久」，且補上樓的日期不會與聽證會撞期。

報導指出，近日多個機構及團體表示會向宏福苑居民發放物資供他們上樓之用，卓永興表示，民政事務總署人員會在上樓當日，向已登記住戶派發防蚊包、細紅白藍膠袋等物資；關愛隊也會派發安全帽、防刮手套、口罩、飲用水、退熱貼等。他提醒，居民宜預先規劃需攜帶上樓的物品，「有些不需帶的東西，就不用帶，預留一對手、預留袋或背囊位置，上去執拾想拿走的物件。」

報導說，至於安排宏志閣居民二次上樓執拾，卓永興透露，目標是在五月內安排宏志閣的居民上樓，會提供與其餘七座大廈居民上樓執拾的相若安排。政務司副司長辦公室12日回覆傳媒查詢時表示，宏志閣屆時會有升降機供上樓的居民使用。