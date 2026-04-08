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VR虛擬看房 港地產代理緊貼AI 估樓價、配對尋屋更高效

香港新聞組／香港8日電
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AI年代來臨，香港四大龍頭地產代理行引進新的生意商機，透過技術改革，為客戶提供更...
AI年代來臨，香港四大龍頭地產代理行引進新的生意商機，透過技術改革，為客戶提供更高品質的資源庫。(中通社)

人工智能（AI）年代來臨，正當打工仔憂慮多個工種會被AI取代之際，香港四大龍頭地產代理行已經透過技術改革，把科技與多年深耕的專業知識結合，為客戶提供更高品質的資源庫，帶來新的生意商機。其中，一直緊貼AI應用的中原地產率先推出全港首個AI樓價估算方案「中原估算」，為130萬個私樓單位提供樓價估算；致力開發多項核心AI工具的美聯物業，則首推AI自然語言找樓功能「智快搜」，進一步優化用戶置業體驗。展望未來，美聯預料AI在置業流程中勢將發揮更關鍵作用。

大公報報導，中原數據科技首席科技總監吳煒溢表示，配合人工智能（AI）的迅速發展，中原去年積極推動房地產科技（PropTech）的應用，分別利用AI技術推出全港首創的「中原估算」及內部應用程式Smart AI Kit。其中，「中原估算」於去年8月推出，為全港約130萬個私樓單位提供20億個樓價估算，且所有數據均可免費在中原網頁查閱，每周五定期更新，該方案今年1月份的網頁瀏覽量較去年8月大幅增長55%。連同原有的估價方案，兩大估算系統於過去5年累計瀏覽量超過3000萬次，反映數據廣受市場應用及認同。

最近，中原網頁推出全港首創的「戶型搵樓」功能，用戶可按喜歡的戶型搜尋同類型的買賣、租賃放盤及成交紀錄，吳煒溢表示，「戶型搵樓」功能的運作，是先透過AI將超過10萬張建築圖則進行自動分類，組合成約1萬多個戶型組合，再由數據部同事利用後台開發工具進行判斷或修正，將原本需要大量人手的分類工序大幅簡化。這樣便能將同類戶型的放盤歸類，讓用戶在選擇特定戶型後，系統自動列出所有相同戶型的放盤，並可一併比較價錢、樓層、座向等條件，以及查閱相關成交紀錄，節省用戶逐個單位篩選的時間。

此外，香港置業表示，公司多年來持續優化線上平台，先後引入銀行即時物業估價、AI個人化推薦、VR虛擬看樓等多項貼心功能，全面提升用戶體驗。客戶只需註冊成為官網及APP會員，即可享有多項進階功能，讓網上找樓更輕鬆和更高效。

AI技術的應用及數碼革新，進一步擴充線上客源，香港置業官網及APP會員數量在過去兩年急增約47%。2026年首季，香港置業官網及APP的瀏覽量更較去年同期飆升約37%，創下2020年以來7年同期新高。

房地產 人工智能 香港

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