巴拿馬強收長和2港口 馬士基、MSC接管18個月 港批自毀信用

巴拿馬政府23日公布最高法院裁決，撤銷香港長和集團旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權，港口目前正處於運營商交接階段。(歐新社)

巴拿馬總統穆里諾23日宣布，將接管香港 富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和24日發聲明指控該項行動不合法，港府 也向巴方提出嚴正抗議，批評巴方自毀國家信用。中國大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。

本報系聯合報報導，長和集團巴拿馬港口交易案已成為美中地緣政治角力焦點。繼上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬最高法院裁定違憲後，巴拿馬政府進一步強行接管。

長和集團發表聲明，指巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害及損失承擔責任。

港府透過新聞公報表示，商經局長丘應樺24日向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對。港府還抨擊巴拿馬有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

穆里諾說，把這兩座港口管理和營運轉交給該國海事管理局，是要確保港口持續、安全運作，並稱接管「並不意味著所有權的喪失」，表示一旦接管的原因消失，巴拿馬將把資產歸還原所有人。

上述情況將為長和將旗下43個港口資產出售給由貝萊德支持的投資團的交易案增加不確定性。上月底長和港口特許經營權遭巴拿馬裁定違憲後，外媒曾報導北京可能採取報復，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等。

另據明報報導，據長和公布，巴拿馬政府派人強行進入兩個港口，接管行政及營運控制權，禁止集團旗下PPC之代表進入港口，勒令員工要跟從政府指示，否則須負上刑責。巴國政府與兩大航運巨擘馬士基及地中海航運（MSC）相關港口營運商簽約，臨時接管兩個港口18個月。

據報導，長和發稿砲轟事件迫使PPC無法營運，形容巴國政府「強行接管」不合法，擬在巴國及國際展開法律程序追究。

報導稱，至於巴爾博亞港，則轉交馬士基旗下APM Terminals臨時營運，將引進新系統及培訓員工，確保港口持續運作。長和24日股價收報62.55元，跌2.65%。

報導說，巴國政府接管港口之餘，曾要求PPC員工離開港口及簽約過檔至新機構。長和的港口操作系統亦已被停止運作。航運追蹤網站顯示，長和原本經營的兩港口24日進出貨船不多。