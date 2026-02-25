巴拿馬強收長和2港口 馬士基、MSC接管18個月 港批自毀信用

我的頻道

香港新聞組／香港25日電
巴拿馬政府23日公布最高法院裁決，撤銷香港長和集團旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權，港口目前正處於運營商交接階段。(歐新社)
巴拿馬政府23日公布最高法院裁決，撤銷香港長和集團旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權，港口目前正處於運營商交接階段。(歐新社)

巴拿馬總統穆里諾23日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和24日發聲明指控該項行動不合法，港府也向巴方提出嚴正抗議，批評巴方自毀國家信用。中國大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。

本報系聯合報報導，長和集團巴拿馬港口交易案已成為美中地緣政治角力焦點。繼上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬最高法院裁定違憲後，巴拿馬政府進一步強行接管。

長和集團發表聲明，指巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害及損失承擔責任。

港府透過新聞公報表示，商經局長丘應樺24日向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對。港府還抨擊巴拿馬有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

穆里諾說，把這兩座港口管理和營運轉交給該國海事管理局，是要確保港口持續、安全運作，並稱接管「並不意味著所有權的喪失」，表示一旦接管的原因消失，巴拿馬將把資產歸還原所有人。

上述情況將為長和將旗下43個港口資產出售給由貝萊德支持的投資團的交易案增加不確定性。上月底長和港口特許經營權遭巴拿馬裁定違憲後，外媒曾報導北京可能採取報復，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等。

另據明報報導，據長和公布，巴拿馬政府派人強行進入兩個港口，接管行政及營運控制權，禁止集團旗下PPC之代表進入港口，勒令員工要跟從政府指示，否則須負上刑責。巴國政府與兩大航運巨擘馬士基及地中海航運（MSC）相關港口營運商簽約，臨時接管兩個港口18個月。

據報導，長和發稿砲轟事件迫使PPC無法營運，形容巴國政府「強行接管」不合法，擬在巴國及國際展開法律程序追究。

報導稱，至於巴爾博亞港，則轉交馬士基旗下APM Terminals臨時營運，將引進新系統及培訓員工，確保港口持續運作。長和24日股價收報62.55元，跌2.65%。

報導說，巴國政府接管港口之餘，曾要求PPC員工離開港口及簽約過檔至新機構。長和的港口操作系統亦已被停止運作。航運追蹤網站顯示，長和原本經營的兩港口24日進出貨船不多。

