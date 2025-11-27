浸大生性交15歲女認罪 法官：被告有悔意判囚2年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

浸大男生江宇軒2023年在網上認識當時15歲女生，兩人交往半年內多次發生性行為，其中一次涉及肛交。男生承認5項非法性交罪，陪審團早前裁定男生交替控罪成立，高院 26日一併就兩案判刑，法官指被告利用事主年紀輕和對性的好奇犯案，構成加刑因素，判囚兩年。

綜合港媒報導，江宇軒現年25歲，原被控一項雞姦罪；他被指控2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園某單位，在15歲的女童X不同意情況下肛交。江宇軒經審訊後，被裁定屬交替控罪的與21歲以下女童作出肛交罪成。另他開審前已承認5項與16歲以下女童非法性交罪。

辯方求情時同意被告在半年內犯案，曾拍攝事主照片和影片，但強調沒有證據顯示被告保留該些照片和影片，江宇軒在案中也沒有使用暴力。

法官判刑時透露，被告案發時就讀浸會大學社會學學系，在高等法院獲准保釋後，繼續就讀該學系，現時為4年級學生。法官引述事主X的創傷報告，指她有嚴重抑鬱和焦慮，屬創傷後壓力症候群的症狀。

法官指，被告和X認識後不足兩星期便第一次見面，期間被告誘使X性交。被告利用X的年輕和性好奇犯案，期間曾拍攝照片和影片。他被裁定罪的非法肛交罪，以兩人同意肛交為判刑基礎。法官接納被告有悔意，認為重犯機會不大，最終判他監禁兩年。

控方案情指，被告案發時23歲，他在2023年1月透過交友軟件認識當時15歲的X。其後，兩人發展成為情侶，並於同年2月11至8月1日多次性交，X當時未滿16歲。

據報導，審訊時播放X的錄影會面，她稱和被告透過Instagram認識，其後拍拖。被告指有人在12、13歲時已性交，藉此遊說X和他性交。被告當時要求她「食藥」，終令她經期不準，需向中醫求診。

X續稱，曾為被告的控制慾而爭吵，又要X在手機安裝具追蹤功能的程式，但遭X拒絕。兩人於2023年7月尾至8月初時已分手，但被告仍在X樓下等她，又凌晨來電令她無法入睡，感到很大壓力。