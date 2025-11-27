我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

浸大生性交15歲女認罪 法官：被告有悔意判囚2年

香港新聞組／香港27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

浸大男生江宇軒2023年在網上認識當時15歲女生，兩人交往半年內多次發生性行為，其中一次涉及肛交。男生承認5項非法性交罪，陪審團早前裁定男生交替控罪成立，高院26日一併就兩案判刑，法官指被告利用事主年紀輕和對性的好奇犯案，構成加刑因素，判囚兩年。

綜合港媒報導，江宇軒現年25歲，原被控一項雞姦罪；他被指控2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園某單位，在15歲的女童X不同意情況下肛交。江宇軒經審訊後，被裁定屬交替控罪的與21歲以下女童作出肛交罪成。另他開審前已承認5項與16歲以下女童非法性交罪。

辯方求情時同意被告在半年內犯案，曾拍攝事主照片和影片，但強調沒有證據顯示被告保留該些照片和影片，江宇軒在案中也沒有使用暴力。

法官判刑時透露，被告案發時就讀浸會大學社會學學系，在高等法院獲准保釋後，繼續就讀該學系，現時為4年級學生。法官引述事主X的創傷報告，指她有嚴重抑鬱和焦慮，屬創傷後壓力症候群的症狀。

法官指，被告和X認識後不足兩星期便第一次見面，期間被告誘使X性交。被告利用X的年輕和性好奇犯案，期間曾拍攝照片和影片。他被裁定罪的非法肛交罪，以兩人同意肛交為判刑基礎。法官接納被告有悔意，認為重犯機會不大，最終判他監禁兩年。

控方案情指，被告案發時23歲，他在2023年1月透過交友軟件認識當時15歲的X。其後，兩人發展成為情侶，並於同年2月11至8月1日多次性交，X當時未滿16歲。

據報導，審訊時播放X的錄影會面，她稱和被告透過Instagram認識，其後拍拖。被告指有人在12、13歲時已性交，藉此遊說X和他性交。被告當時要求她「食藥」，終令她經期不準，需向中醫求診。

X續稱，曾為被告的控制慾而爭吵，又要X在手機安裝具追蹤功能的程式，但遭X拒絕。兩人於2023年7月尾至8月初時已分手，但被告仍在X樓下等她，又凌晨來電令她無法入睡，感到很大壓力。

高院

上一則

參與雲南國際精品咖啡展 10餘國代表尋商機

下一則

法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平

延伸閱讀

假冒財政部上門收錢 南加華男釣魚詐騙2.5萬元獲刑

假冒財政部上門收錢 南加華男釣魚詐騙2.5萬元獲刑
虛擬幣糾紛案下月宣判 主嫌逼兩男性交吃排泄物 延押2月

虛擬幣糾紛案下月宣判 主嫌逼兩男性交吃排泄物 延押2月
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位