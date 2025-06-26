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港食肆71折慶回歸 3800店推優惠 多間響應「銀髮經濟」

香港新聞組／香港26日電
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隨著今年7月1日香港回歸祖國28周年紀念日臨近，香港街頭慶祝氛圍日漸濃厚，尖沙咀街頭掛滿五星旗、香港特區區旗。(中新社)
隨著今年7月1日香港回歸祖國28周年紀念日臨近，香港街頭慶祝氛圍日漸濃厚，尖沙咀街頭掛滿五星旗、香港特區區旗。(中新社)

為慶祝回歸28周年，今年香港有逾3800間食肆在七一回歸紀念日當天提供一系列優惠，香港立法會議員張宇人表示，今年慶回歸活動有多間商戶優惠不止一天，相信港人會留港消費，強調港人「七一之前或之後不在香港消費，就是你的損失」，內地人「不在香港消費，也是你的損失」。

大公、文匯報報導，香港飲食界多個商會及食肆代表25日舉行記者會介紹優惠活動詳情，並公布參與提供折扣優惠的食肆名單。參與活動的食肆數目由去年逾2000間倍增至今年逾3800間，當中不少於當日推出七一折優惠，預計將有更多商戶陸續加入。同時，多間食肆更延長優惠活動天數，冀吸引更多市民留港消費。活動亦特別響應港府推動銀髮經濟的政策，鼓勵食肆推出軟餐及長者優惠。飲食界立法會議員張宇人直言，七一當天「不在香港消費是你的損失」。

這次是香港飲食業聯合總會連續三年舉辦慶祝回歸紀念優惠活動，多間品牌食肆響應並推出折扣優惠，如太興集團旗下16個品牌將於七一當日提供全日堂食全單七一折；大快活全線分店於28日至7月4日推出指定晚市二人餐七一折；美心MX於7月1日提供「天使雞扒飯」及「鮮茄焗豬扒飯」七一折優惠；美心西餅則於7月1日至31日推出雞蛋卷七一折。大家樂冬瓜盅二人小菜套餐，優惠價折後99元（港元，下同，約12.6美元），凡惠顧即送晚市6元優惠券一張。

旗下有牛角、溫野菜、牛涮鍋等多間日式食肆的叙福樓集團推出會員活動，累積消費金額最高之會員，更可獲總值7.1萬元的電子禮券。

另外，多間食肆推出適合長者的軟餐或長者優惠，並進一步完善銀髮配套服務。如長者在泰昌餅家出示長者咭或樂悠咭，消費正價商品滿10元即可享七一折優惠。

張宇人表示，今年參與商戶較去年有所增加，而所有食肆均屬自願參與。他指出，邀請商戶參與的難度愈來愈小，業界亦樂意積極響應，更相信明年參與的商戶數目可突破4000間。他強調，業界參與提供優惠的初衷，是希望市民有高興的心情一同慶祝回歸紀念，而非著重生意得益。

他說，去年十一優惠反應理想，不少市民反映優惠下「不僅價格實惠，選擇亦多，不必北上消費」，因而選擇留港消費，故相信今年的回歸紀念優惠將進一步吸引市民留港。

香港旺角一條馬路的燈柱上掛有「慶祝香港特別行政區成立28周年」海報。(中新社)
香港旺角一條馬路的燈柱上掛有「慶祝香港特別行政區成立28周年」海報。(中新社)

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