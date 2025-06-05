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六四36周年 美加英澳駐港總領事館燭光、空椅照…悼念

香港新聞組／香港5日電
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六四36周年之際，美國駐香港領事館的窗戶4日點燃蠟燭。 （美聯社）
六四36周年之際，美國駐香港領事館的窗戶4日點燃蠟燭。 （美聯社）

4日「六四」事件36周年，美國、加拿大及澳洲駐港總領事館在官方臉書上傳燭光照片，英國駐港總領事館上傳的照片有一張空椅，背後的牆有「不想回憶，未敢忘記」的字句，以此紀念這一天。美國駐港領事館把臉書封面照換成燭光照，未寫相關文字，網友表示：「美國領事館年年今日都停電」。

港府實施港區「國安法」後，香港民主人士被迫放棄年年舉辦的紀念六四燭光晚會，但多國駐港領事館仍在4日透過社群媒體紀念。其中美國駐香港及澳門總領事館把臉書的封面相片，更換成燭光照片。

加拿大駐香港及澳門總領事館也在臉書上傳有點點燭光的相片，並發貼文表示，「我們不會忘記1989年6月4日：當和平示威者在北京天安門廣場及附近，被暴力鎮壓的悲慘日子」。加拿大與香港及國際社會會一起莊嚴的紀念。集會自由是人權，所有人都有責任捍衛集會自由等人權及自由。加拿大會繼續支持和平表達意見的人。

澳洲駐香港及澳門總領事館也在臉書上傳一幅燭光相片，貼文表示，「這天，我們與世界各地一起懷念1989年6月4日在天安門廣場的遇難者」。澳洲一直致力保障和支持人權，包括集會、表達和政治參與的自由。

美國駐港澳領事館把臉書的封面相片，更換成燭光照片。網友留言回應：「領事館年年今日...
美國駐港澳領事館把臉書的封面相片，更換成燭光照片。網友留言回應：「領事館年年今日都停電」、「為公義而熄燈點蠟燭」。（取材自美國駐港澳領事館臉書專頁）

美國駐香港及澳門總領事館4日關燈、窗戶點燃蠟燭，臉書的封面相片更換成燭光照。網友留言：「為公義而熄燈點蠟燭」、「領事館年年今日都停電」，還有網友稱港府「怎不去英美領事館抓違反國安法的人」？

美國國務卿魯比歐也罕見重提人權問題，在聲明中表示，中國共產黨積極試圖掩蓋事實，但世界永遠不會忘記；他還說：「他們在必然的危險面前所展現出的勇氣提醒著我們，自由、民主和自治的原則不僅是美國原則，更是中國共產黨無法抹除的人類普世原則。」

英國駐香港總領事館以羅馬字母代表「六四」，空椅代表對中國人權狀況的無言抗議。（取...
英國駐香港總領事館以羅馬字母代表「六四」，空椅代表對中國人權狀況的無言抗議。（取材自臉書）

英國駐香港總領事館在臉書上傳有一張空椅的照片，背後的牆寫上「VIIV」（羅馬數字6與4），並寫著中文字「不想回憶、未敢忘記」字句。

內地人權鬥士劉曉波曾因參與六四運動多次被拘捕，2010年更因煽動顛覆國家政權罪被判刑軟禁，同年雖獲諾貝爾和平獎，中國卻不准他前往領獎，諾貝爾和平獎委員會就用一張空椅代表他，劉2017年在獄中病故。

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