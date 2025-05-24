紀念抗日勝利80年 港展覽、旅遊配套…提高愛國意識

香港今年將舉行抗戰勝利80年諸多活動。圖為特首李家超去年9月3日在香港大會堂紀念花園出席中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式。（取材自港府新聞公報網）

今年是抗日戰爭勝利80周年，除了內地將有活動外，香港 官方也將舉辦相關活動，提高愛國意識。港府 政制及內地事務局局長曾國衛21日透露，目前各項活動的準備工作正在穩步推進中，涵蓋紀念儀式、主題展覽、公眾和學生教育活動、優化行山徑及旅遊配套設施、製作主題短片作廣泛宣傳等。

大公文匯報22日報導，由港府政務司司長領導的「愛國主義教育工作小組」會統籌協調各相關政策局及部門舉辦連串紀念活動。

曾國衛21日就相關活動進度書面答覆立法會議員提問時透露，目前各項活動的準備工作正在穩步推進中。活動涵蓋紀念儀式、主題展覽、公眾和學生教育活動、優化行山徑及旅遊配套設施、製作主題短片作廣泛宣傳等。

港府將在9月3日當天於香港大會堂紀念花園舉行莊嚴的官方儀式；民政事務總署資助和支持團體在社區舉辦紀念活動如舉辦座談會，邀請老戰士講述抗戰經過，以及安排抗戰電影欣賞會等。

康文署轄下的香港歷史博物館與中國國家博物館正共同籌辦大型專題展覽；香港抗戰及海防博物館與廣東革命歷史博物館正聯合籌辦專題展覽；康文署將在香港中央圖書館舉辦專題講座和書籍展覽，也正在計畫不同的工作坊、實地考察活動、電影放映會等。

香港01報導稱，香港特首李家超22日參加活動致辭時表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，港府將舉辦不同類型的紀念活動，以中華文化藝術軟實力，向觀眾呈現家國情懷的要義，提醒社會珍視得來不易的和平。