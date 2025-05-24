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癱瘓半個香港 港鐵將軍澳線停駛5小時恐罰242萬美元

香港新聞組／香港24日電
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港鐵由於電力供應受阻，將軍澳線22日傍晚服務暫停，圖為大批市民在北角地鐵站附近輪候乘搭巴士。（中通社）
港鐵由於電力供應受阻，將軍澳線22日傍晚服務暫停，圖為大批市民在北角地鐵站附近輪候乘搭巴士。（中通社）

香港鐵路公司（MTR）22日發生3個月內第3起嚴重事故，港鐵將軍澳線過海管道下午5時許出現跳電迸出火光巨響，導致電力供應受阻，繼而影響信號系統，造成將軍澳線全線停駛。期間有載客列車被卡在過海管道內，港鐵安排列車移回月台讓乘客下車。根據機制，港鐵這次出包恐將遭重罰逾1900萬元（港幣，下同，約242.5萬美元）。

綜合港媒報導，受事故影響，香港22日下班時間多區交通大亂，受到電力供應和信號系統故障影響，將軍澳線服務受阻約5小時，一度全線暫停，但港鐵修復進度緩慢，晚上8時許才恢復部分通車，直至晚上10時半全面恢復服務，停駛長達5小時18分鐘，嚴重影響下班繁忙時段，引發市民抱怨連連，所幸無人受傷。

香港01批評，將軍澳線大癱瘓，港鐵仍要壞幾次？指大批市民有家歸不得，甚至要繞道沙田只求回家。港鐵「罷駛」不只影響將軍澳40萬人口，連帶觀塘、九龍灣、北角一帶路面交通擠塞，將軍澳線停擺近乎癱瘓了半個香港。

停駛期間，調景嶺站外逾千人聚集，一度發生衝突。當地議員指出，在場應變的港鐵人員不夠、指示也不足。

香港鐵路公司（MTR）將軍澳線22日傍晚跳電導致全線停駛，逾5小時才恢復全線通車...
香港鐵路公司（MTR）將軍澳線22日傍晚跳電導致全線停駛，逾5小時才恢復全線通車；圖為事故發生後，北角站大批工程人員商議處理方式。（中新社提供）

這是港鐵3個月內發生的第3起嚴重事故。2月和4月，東鐵線兩度出現吊運工程車故障。港府提交立法會的文件指相關工程團隊不清楚重置系統指引，引發輿論批評。

香港運輸及物流局長陳美寶23日發文直指港鐵「接二連三發生事故」，要求港鐵在26日立法會鐵路事宜小組委員會就事件一併向議員及市民交代。

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇23日指出，電力及信號系統本應分開，將軍澳線22日出現連鎖反應的故障，有可能是設計上有缺陷，員工是否有能力最快找出成因及解決問題，也是港鐵需要留意的問題。

根據港鐵「服務表現回贈」機制，如果在繁忙時段故障4小時需罰960萬元，其後每小時最高罰480萬元。港鐵這次事故最高將面臨港幣1920萬元罰款，相當於這家上市公司去年獲利的32%。

根據規定，港鐵需將罰款用於票價優惠回贈乘客。

港鐵多年來被評為亞洲最佳大眾捷運系統。官方資料顯示，港鐵2024年總載客量逾19億人次，期間發生5起延誤超過31分鐘的事故，累計罰款520萬元。

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