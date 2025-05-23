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香港科技大學願無條件取錄哈佛大學國際本科生和研究生

香港特派員李春/即時報導
香港科技大學23日宣布無條件接納美國哈佛的國際學生。圖為今年1月15日，香港科技大學成立低空經濟研究中心。（中新社）
香港科技大學23日宣布無條件接納美國哈佛的國際學生。圖為今年1月15日，香港科技大學成立低空經濟研究中心。（中新社）

美國川普政府禁止哈佛大學招收國際生，香港科技大學說願意無條件取錄（錄取）哈佛大學的國際本科生和研究生。

川普政府禁止哈佛大學招收國際學生，現有的外國學生必須轉校，否則失去合法身份，需要離開美國。香港科技大學今天公開邀請正就讀或已被取錄的哈佛大學國際本科生和研究生，到香港科大繼續深造，校方將無條件錄取相關學生，並優先加快取錄。

香港科技大學今天說，已成立專責小組，協助處理提供學分轉移、以及簽證、住宿等支援，確保學生順利過渡。 校方稱希望做法可確保優秀的學生，可不受干擾實現學習目標，相信可順應全球學術不斷變化的環境，強化科大營造多元化及世界級學習環境的承諾。

香港升學顧問陳思銘說，今早收到大約20個求助，有正就讀或計劃到哈佛深造的學生家長，憂慮當地與政府有工作來往的僱主或不願聘請該校的畢業生，即使在頂尖學府畢業也難以尋找工作，亦有家長和學生擔心轉到其他院校繼續學業，課程未能銜接。

陳思銘認為毋須過份擔心，能夠獲哈佛取錄的學生質素高，具有非常高的競爭力，其他國際知名院校會願意錄取，甚至歡迎他們申請報讀。

香港立法會教育事務委員會主席周文港說，事件對美國學術自由造成影響，對於當地國際留學生帶來信心危機，香港八間資助大學可以在這段時間合作，為受影響學生提供支援，吸引他們到香港升學，推動香港發展成為國際專業教育樞紐，加強深化國際合作。

香港 哈佛大學 升學

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