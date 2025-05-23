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六四36年沒燭光 全港30個省級社團在維園辦市集嘉年華

香港新聞組／香港23日電
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今年是六四事件36周年，多個同鄉社團連續第三年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華；圖為2024年第二屆香港同鄉社團家鄉市集嘉年華在維園舉辦活動。（中新社）
今年是六四事件36周年，多個同鄉社團連續第三年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華；圖為2024年第二屆香港同鄉社團家鄉市集嘉年華在維園舉辦活動。（中新社）

今年是六四事件36周年，多個同鄉社團連續第三年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華。

自1990年開始，香港支聯會每年都在維多利亞公園舉辦六四燭光晚會，2020年被香港警方以控制新冠疫情的「限聚令」為由，首次被禁止在維園舉辦，2021年香港落實國安法，維園六四燭光幾近熄滅，同年底支聯會宣布解散。

沒有燭光的維園，近年變成喜氣洋洋的嘉年華。「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」在臉書公布，香港廣東社團總會今年再次聯合香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會等全港30個省級同鄉社團，於6月1日至5日在維多利亞公園舉辦家鄉市集嘉年華。

今年市集設置近300個攤位，除了展銷各省市的特色產品，「美食一條街」繼續加入家鄉市集，讓市民品嘗更多地方美食，包括酵素煎餅、淮南牛肉湯、陝西肉夾饃等。今年還推出創新玩法，設有科技創新以及運動競技體驗區。

明報報導，香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼22日表示，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，並非刻意選擇，籌備時沒有討論六四。

報導引述康樂及文化事務署表示，已接獲團體申請於5月26日至6月8日期間，使用維園的硬地足球場、中央草坪及籃球場舉辦公眾活動，正按既定程序處理有關申請。

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