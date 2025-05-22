港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映

嘉禾院線宣布，開業56年的海運戲院將自6月2日起結束營業。（取材自臉書）

香港 又有戲院結業，是今年的第五間。嘉禾院線宣布，開業56年的海運戲院將在6月2日起結束營業。香港01報導，嘉禾院線稱是因租約期滿，並感激大家多年支持，形容海運戲院：「盛載無數光影的回憶。」

海運戲院位於尖沙咀海運大廈，自1969年開幕以來一直是九龍區的重要娛樂據點，也是香港目前少有的超巨幕影院；1971年11月已故武打巨星李小龍 曾親身出席戲院為香港童軍舉辦的「唐山大兄」義映晚會，而該片其後短短28日內便創下超過100萬港元（約12.7萬美元）票房紀錄，成為當時全港最高票房電影。

影院於1993年改建，規模大減，戲院亦曾於2013年9月起暫停營業進行大型翻新工程，至11月重開。

戲院將於6月1日晚上舉行「最後尾場—經典盲盒場」的告別放映活動，觀眾可一同重溫經典佳作，並獲贈海運戲院紀念卡一張留念。

嘉禾院線在社交平台稱，海運戲院一直是尖沙咀地標戲院，陪伴一代又一代影迷，見證不同電影年代時光流轉。隨著租約到期，海運戲院將於6月2日起正式結束營業，為這個深受影迷喜愛戲院畫下句號。

據報導，海運戲院在下月1日最後營業當日，將推出套餐和限量電影商品優惠；當晚尾場亦將舉辦經典盲盒場，重溫經典電影佳作，觀眾可獲贈海運戲院紀念卡一張。

此外，下月2日起到月底期間，觀眾持任何日子的海運戲院戲票，到其他嘉禾戲院的小食部消費，均可享有優惠。