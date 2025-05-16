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立法非突然推行 港：國安法第55條若啟動 適用中國刑法

香港新聞組／香港16日電
香港國安法第55條
香港國安法第55條

香港律政司長林定國15日表示，一旦港區國安法第55條啟動，案件就交由北京中央駐港維護國家安全公署（公署）處理，且適用中國刑事訴訟法。

香港立法會近日審議維護國家安全條例（即基本法23條立法）的兩項附屬法例，它們主要把公署辦事處畫為禁地，外人未經授權，不能進入。

綜合港媒報導，在相關質詢中，有議員提問，一旦公署依據港區國安法第55條行使管轄權，案件嫌疑人是否仍享有香港法例下的權利與保障。林定國明確表示，公署行使管轄權，意味著港區國安法第55條啟動，案件適用中國刑事訴訟法。

但他宣稱，雖然中國刑事訴訟法與香港法律並非百分百一樣，但一些基本原則包括無罪推定、不會強迫作供等都有包含；即使香港法律不適用，也不等於基本的人權自由不存在。

香港於2020年中實施港區國安法，它訂定部分涉及國安的罪行和罰則，包括分裂國安、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全。

港區國安法第45條規定：香港特別行政區對本法規定的犯罪案件行使管轄權，但本法第55條規定的情形除外。

第55條大致規定，有以下情形之一的，特區政府或公署可報請北京中央批准，由公署對本法規定的犯罪案件行使管轄權：當案件涉及「外國或境外勢力介入」的複雜情況，香港特區管轄確有困難；出現特區政府無法有效執行本法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

壹傳媒集團創辦人黎智英因涉嫌違反港區國安法而被起訴，在此案開審前，當時香港曾有人猜測，由於美國方面十分關注此案，且要求港府釋放黎智英，因此，案件有可能依據國安法第55條規定，交由公署處理。

香港01報導，自「香港國安法」出台以來，第55條會否啟動一直受到關注，政府消息人士稱，國安公署的權力本就存在，這次立法工作並非突然推行，而是一直都在推進，「絕對不是想漏了」，亦非針對個別案件如黎智英案或長和出售港口風波。消息人士沒有正面回應中央有否指示訂立附例，只強調中央就特區對維護國安有清晰責任。

香港 港區國安法 刑事訴訟

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