聽五月天香港演唱會 首富李嘉誠被問賣巴拿馬2港口風波

香港首富李嘉誠10日晚去看五月天香港演唱會，引發關注。（取材自微博）

96歲的香港 長和集團創辦人、香港首富李嘉誠12日晚赴五月天 香港演唱會，現場媒體問起長和出售巴拿馬兩港口風波，身邊人員稱李嘉誠已退休 ，未回應問題。

港媒01報導，五月天香港4場演唱會10日晚間在啟德體育園主場館進行第二場，李嘉誠的座位在主場館包廂。

報導說，晚間8時40分左右李嘉誠自駕著「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說「多謝晒（非常謝謝）」。當被問到長和集團出售港口爭議時，身旁的李嘉誠基金會董事周凱旋回應稱「李生退咗休喇（李嘉誠退休了）」「唔好問啊呢啲嘢（別再問這些）」。

另據明報報導，五月天11日晚第3場演出，阿信在安可時提及李嘉誠，「這一生中，你們除了搶到五月天的門票之外，真正幸運的事並不多，今（前）天就讓你們比李嘉誠多聽一首歌」，接著獻唱《生命有一種絕對》。有網民將片段上載社交網，留言：「我比李嘉誠還幸運啦！」

李嘉誠現身五月天演唱會引熱議，有網民找到五月天跟李嘉誠的淵源，原來22年前，阿信已「認識」李嘉誠。五月天2003年聖誕到港宣傳，他們受訪時，阿信笑說學了幾個月廣東話，只懂講一句：「點解我唔係（為何我不是）李嘉誠？」阿信2008年在香港演唱會上曾說：「點解我唔係李嘉誠？」被其他隊友取笑他多年來只懂這句廣東話。