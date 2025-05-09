在荷蘭驚見「珍寶海鮮舫」變地標 港人懷念：它也移民？

位在荷蘭的海上皇宮（Sea Palace）。（取材自Sea Palace官網截圖）

1970年代開業的珍寶海鮮舫，想保育成旅遊景點亦不成功，2022年才剛被拖走，便傳來它葬身南海的消息，令不少市民感到唏噓，大批網民都很痛心珍寶海鮮舫落得如此結局。近日有港人在荷蘭乘坐觀光 船時，竟意外發現「珍寶海鮮舫」。

香港 01報導，這名港人於Threads發文表示，日前在阿姆斯特丹乘觀光船時，突然聽見導賞員提及「香港」，仔細一看才驚覺運河畔，停泊著與珍寶海鮮舫極為相似的船隻，「怎麼知道竟然在荷蘭重逢『珍寶海鮮舫』」。樓主亦文中補充表示，「這間外國人都去，變當地地標、是當地中菜天花板」，更大嘆香港短視，留不住一代歷史遺物。

報導指出，帖文一出後引來極多網民留言討論，有不少港人表示對珍寶海鮮舫極為想念，「珍寶都移民」，更有不少網民都曾去過荷蘭的「珍寶海鮮舫」回味從前，「去年特意走過去拍了下來」、「它裡面也挺漂亮的」。「珍寶海鮮舫」姊妹船營運超過40年

而這艘三層高，名為「海上皇宮（Sea Palace）」實為「珍寶海鮮舫」的姊妹船，為歐洲最早的海上餐廳，位於阿姆斯特丹運河河畔，自1984年落成至今，裝修是參考珍寶海鮮舫的中國宮廷風設計而聞名，不僅是歐洲首間海上餐廳，更已營運超過40年。

據報導，海鮮舫其實一共有「六姊妹」，除了「海上皇宮」和2022年6月已沉沒的珍寶海鮮舫外，另外還有海角皇宮、沙田畫舫、敦煌畫舫和太白海鮮舫。翻查資料， 「海角皇宮」早年已離港，並先後「定居」菲律賓和青島。沙田畫舫於1984年停業，後曾到中山但因失修早已沉沒；敦煌畫舫則其實是沙田城門河畔的石舫，2017年改名為會所一號水中天；而建於1950年，超過60年歷史的太白海鮮舫，在2022年未有隨珍寶海鮮舫移走，更指將會分階段復業，預料最快在2026年下半年重開，更於上年年尾率先亮燈，營運商期望海鮮舫未來能帶旺香港仔一帶，推動旅遊發展。

「珍寶海鮮舫」原本由商人王老吉於1970年投資並動工建造，後來因火災造成多人死傷及全船嚴重焚毀。由於王老吉無力重新投資，及後由何鴻燊和鄭裕彤於1972年購入珍寶海鮮舫業權並重建，1976年開張。重建後的珍寶海鮮舫坐落香港仔避風塘，有「世界上最大的海上食府」之稱，提供海鮮、點心等粵菜及其他菜式。1980年代，珍寶海鮮舫收購太白海鮮舫及海角皇宮，合併成珍寶王國。

直至2020年初爆發的新冠疫情影響本地飲食業，珍寶海鮮舫於同年3月起停業。至2022年6月14日，珍寶海鮮舫由拖船拖離香港仔避風塘，計劃前往東南亞 停泊及維修，但相隔不到一周，營運方同年6月20日晚公布珍寶海鮮舫遇上風浪，已在西太平洋沉沒，一代地標「海上食府」從此長眠。