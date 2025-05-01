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傳身體欠佳入ICU 83歲蔡瀾18字親自回應現狀不減風趣

香港新聞組／香港1日電
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83歲的香港四大才子之一蔡瀾最近被指身體出現問題，情況欠佳至需留醫深切治療部。（取材自微博）
83歲的香港四大才子之一蔡瀾最近被指身體出現問題，情況欠佳至需留醫深切治療部。（取材自微博）

83歲的香港四大才子之一蔡瀾最近被指身體出現問題，情況欠佳至需留醫深切治療部（ICU），令不少人感到擔心。有報導表示曾聯絡蔡瀾的祕書了解其情況，祕書回覆指蔡瀾是老毛病：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」4月29日晚，蔡瀾在社交平台報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」。

綜合大公文匯報、香港01報導，過去蔡瀾的社交平台非常活躍，每隔一星期便會在微博直播大談食經，分享人生經歷，惟至4月3日他發文說：「最近事忙，逢周五的直播將暫停一陣子，直至另行通知。請見諒。」上一次直播已經是3月21日，當時他的面色不錯，而且有問必答，更分享吃什麼主食。

蔡瀾在社交平台報平安。（取材自臉書）
蔡瀾在社交平台報平安。（取材自臉書）

兩年前蔡瀾太太在家中跌倒，當時心急救太太他亦不慎跌傷，髖關節碎裂需接受手術，但是期間太太離世令他人生觀產生變化，開始摒棄舊屋所有東西，決意搬到全海景酒店服務式公寓，面對著他自小就喜歡的維多利亞港，他更表示死後希望將骨灰撒在海上。而他的衣食住行方面則由祕書、管家及工人等人照料，每月花50萬港元（約6.4萬美元）聘請8人團隊照顧自己。

蔡瀾胞弟蔡萱上月26日因輕微的骨髓纖維化病症，惡化為急性白血病離世，享年78歲。當地的家人表示蔡瀾因身體問題，不會到新加坡出席弟弟的喪禮。

蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑並列香港四大才子，其中三位先後離世，只餘蔡瀾一人，早前他曾在谷德昭的訪問說到自己的老友已經愈來愈少，並表示希望自己在不知不覺的情況下走，「沒恐懼也不需要受痛苦」。

蔡瀾摒棄舊屋所有東西，決意搬到酒店的海景套房，面對著他自小就喜歡的維多利亞港。（...
蔡瀾摒棄舊屋所有東西，決意搬到酒店的海景套房，面對著他自小就喜歡的維多利亞港。（視頻截圖）

蔡瀾除了搬到酒店居住外，更已看破凡塵，早前他推出最新自傳「活過」。他直指自己本來不想寫，但最後卻推出的原因：「這是我最新作品，本來不想寫，現在又覺得無所謂，有一次坐飛機遇到氣流，旁邊的外國人驚到不得了，我繼續飲酒毫不在意，危機過後他問我『喂老兄，你死過？』，我搖搖手告訴他『我活過』，所以這本書就叫『活過』，從童年到現在，毫無保留的自傳。」

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