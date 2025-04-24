李家超訪杭州 歡迎「六小龍」赴港落戶 拚更多爆款項目

香港特首李家超參訪杭州宇樹科技有限公司。（取材自港府新聞處）

香港 積極打造國際創科中心，特首李家超出訪杭州的重要一站，便是與「杭州六小龍」的企業代表交流互動。23日上午，李家超率隊參觀杭州未來科技城展館的專題展覽，並到訪部分企業，了解宇樹科技、深度求索（DeepSeek ）、遊戲科學、群核科技、強腦科技、雲深處科技等「杭州六小龍」的核心成果與前沿科技。

大公報報導，李家超表示，歡迎「杭州六小龍」來港落戶或拓展業務，期待未來浙港兩地企業加強創科合作、優勢互補，攜手推出更多具有創新創意的「爆款」項目。

李家超踏入展廳，仔細聆聽深度求索在大模型方面的最新部署。李家超表達了歡迎深度求索與香港展開合作的寄望，「在算力方面，香港或能起到一定的助力作用。」

六家企業中，宇樹科技與群核科技可謂是香港的「老朋友」──在剛剛結束的世界互聯網大會亞太峰會上，兩家企業均派代表赴港參會。

「今天早上我們帶來展示的是宇樹的消費級四足機器人，他的售價在1.2萬元人民幣（約1646.8美元）左右，消費者可以買回去做一些簡單的事情，比如幫忙取外賣、快遞等，目前很受市場歡迎，也有不少來自香港的訂單。」宇樹科技董事、CMO王其鑫邊操控四足機器人「後空翻」，邊向李家超介紹宇樹科技與香港的合作現狀。

香港特首李家超參訪浙江強腦科技有限公司。（取材自港府新聞處）

得知群核科技已啟動赴港上市，李家超更是表達了熱烈的歡迎：「如果在政策上有什麼不明白的地方，歡迎隨時諮詢，我們一定盡快給出答覆，助力企業揚帆出海，做大做強。」

除了聆聽企業的分享，李家超還饒有興致地在遊戲科學的展台上玩起了「黑神話：悟空」。只見大屏幕中的悟空在李家超的操縱下一會兒盤腿打坐，一會兒站起身向前跑動，而畫面中的風景也隨著悟空的移動實時變幻。李家超大讚賞心悅目。

「黑神話：悟空」2024年發售後，打破多項歷史紀錄，其中「同時在線人數超過300萬」更使其成為有史以來同時在線人數最高的單機遊戲。

除了玩遊戲，李家超還一眼看中了擺在展台上的悟空模型。「這個齊天大聖栩栩如生，我孫子肯定喜歡。」李家超笑著捧起了悟空模型，愛不釋手。