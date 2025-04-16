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台灣海運大亨2.6億買赤柱豪宅 香港今年第2大新屋交易

香港新聞組╱香港16日電
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香港赤柱豪宅項目ONE STANLEY 。(取材自臉書)
香港赤柱豪宅項目ONE STANLEY 。(取材自臉書)

彭博資訊報導，掌管在香港掛牌上市德翔海運的台灣陳氏家族，斥資2.6億港幣(約3362萬美元)買下香港赤柱豪宅項目ONE STANLEY，是香港今年第二大新屋交易。

根據土地註冊申報文件，德翔海運陳家已透過英屬維京群島Maritime Legacy公司，買下香港One Stanley建案一座房地產。香港01報導，該洋房是One Stanley項目開售以來推出面積最大之洋房，實用面積5329方呎，有工作間、儲物房、書房套、衣帽間等五間套房，以及一座游泳池、一部私人電梯，外連2623方呎前後花園，1220方呎天台。

德翔海運去年11月首次公開發行股票（IPO），Maritime Legacy是該公司控股股東。IPO說明文件顯示Maritime Legacy由陳家四名成員旗下公司擁有，這四人分別是德翔海運創辦人陳德勝、陳德勝妻子莊壯麗、兒子陳劭翔及女兒陳依琦。

據了解，Maritime Legacy去年11月在港IPO，集資1.35億美元，和記港口控股有限公司旗下子公司是其基石投資者之一。

德翔海運陳家買豪宅並非頭一遭，台灣媒體2015年曾報導，陳德勝至少已買下台北市帝寶三間豪宅。德翔海運成立於2001年，去年營收為13億美元。

德翔海運董事長陳德勝。(本報資料照片)
德翔海運董事長陳德勝。(本報資料照片)

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