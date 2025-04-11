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「白眉鷹王」走了 谷峰曾連莊金馬獎男配角 演逾200部戲

香港新聞組／香港11日電
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香港資深演員谷峰驚傳離世。（取材自微博）
香港資深演員谷峰驚傳離世。（取材自微博）

曾演出「九品芝麻官」、「倚天屠龍記」的香港資深演員谷峰，傳出離世消息，享壽94歲。其實在9日時，前邵氏武打男星衛子雲就在抖音PO出影片，字裡行間透露谷峰已離世的消息，而有消息指出，谷峰上月27日就已在住所逝世。

谷峰曾以電影「武松」及「待罪的女孩」2度獲金馬獎最佳男配角的肯定，除此之外他的代表作還有「新獨臂刀」及「倚天屠龍記」等片。代表作包括劇集「倚天屠龍記」飾白眉鷹王殷天正、「鹿鼎記」飾海大富、電影「九品芝麻官」飾演常威之父常昆，令不少影迷印象深刻，如今驚傳離世，也留下許多不捨。

香港01報導，前TVB演員谷峰（原名陳思文），妻子早年過世後，他一直獨自生活，無兒無女，並將所有的心血與精力都貢獻給表演事業。作為老戲骨，谷峰堪稱是香港電影的「活化石」。而谷峰私下為人善良溫厚，十分關愛後輩。

他的演技老練，憑藉精湛演技和鮮明的性格演員形象聞名。他主演的經典電影包括「新獨臂刀」、「保鏢」、「雙俠」及「清宮大刺殺」等，展現了深厚的表演功力；又憑藉「武松」奪得第19屆台灣金馬獎最佳男配角，並於次年以「待罪的女孩」蟬聯該獎項，成為金馬史上少有的連莊得主。

谷峰1965年加入邵氏公司擔任基本演員，拍過兩百多部電影、電視劇，大半生都貢獻演藝事業，2011年便淡出幕前。谷峰最後參與的一部電影是「我愛HK開心萬歲」，而最後一部電視劇則是「廉政行動2011」。

谷峰近年深居簡出，有傳他於家中休養，所以久未出現於公眾視野。雖然谷峰淡出幕前，但就不時會與以前邵氏的老同事楚原等人敘舊，因此有不少網民曾偶遇他而拍下照片，放到社交平台而被人所見，他最後一次露面已經是2022年的事。當時谷峰已經年屆92歲，但精神仍然很好，雖然他已經兩鬢斑白，但仍然笑得很開心，並向拍攝者「舉V」，是個不折不扣和藹可親的老人。

衛子雲近年從事氣功養生教學，而他在影片中表示自己一生中只跟谷峰借過錢，但就拿起了紙巾在擦眼淚：「我這一生人只跟他借過錢，然後我就感恩到現在，谷叔已經走了嘛！哎呀，如果我能教他易筋經多好，很遺憾。」

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