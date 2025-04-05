香港清明掃墓多區現拜山人潮 1天31宗山火

4日是清明節，香港不少家庭一起出動，前往鑽石山墳場為先人掃墓。（中通社）

4日清明節，大批香港 市民依循傳統掃墓祭祖，多區出現拜山人潮，當局須封路及實施人流管制，公共交通工具營辦商亦加密班次或加開特別路線，方便孝子賢孫。此外，全港總計出現31宗山火 ，無人傷亡。

綜合大公報、明報報導，在鑽石山墳場，4日上午有不少市民一家大小帶備祭品前來拜祭先人，但人流似乎較去年減少。有市民買了包括雞、滷水鵝、燒肉和水果等祭品，稱大約花費500港元（約64.3美元），表示價錢較去年稍貴。亦有市民表示，金銀衣紙等比去年有加價，但仍可接受。

4日清明節，香港市民趁假期拜山掃墓。西環幾家老字號紙紮店鋪店員都忙個不停，門外更有顧客排隊等候購買祭品。（中通社）

有市民在墓前燃燒冥鏹及紙紮祭品，也有人為墳墓上已褪色的字樣重新上色，現場秩序大致良好。有市民指今年祭品較去年貴。

粉嶺軍地對開流水響附近發生山火，大量濃煙冒出。（取材自臉書「皇后山乜都友」）

市民4四出祭祖，加上黃色火災危險警告生效，全港多處都出現山火，包括元朗雞公嶺、髻山、錦田太陽谷、粉嶺河壩村對開山坡、馬鞍山村對開山頭。消防處表示截至4日下午5時止，接獲31宗山火報告，未有人傷亡。

消防處提醒市民遇到山火，必須從速逃生，即使火警地點在前方遠處，亦應馬上折返離開，不應冒險繼續前進。