英國「香港半年報告」 外相以「英國國民」聲援黎智英

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國外交部27日發表新一份「香港 半年報告」，形容香港司法制度繼續獨立審理民商及刑事案件，但國安制度「持續衝擊在港及海外的人權自由」，重申中國持續不履行「中英聯合聲明」；中方及特區政府分別表示不滿和強烈譴責英方報告，同強調「聯合聲明」核心是中國恢復對港行使主權。

明報報導，外交部駐港公署發言人說，隨著香港回歸中國，「聯合聲明」中與英方有關條款「已全部履行完畢」；特區政府發言人稱「聯合聲明」無賦予英國回歸後干預香港事務的權利。

報告涵蓋範圍由2024年7月至同年12月。英國外相林德偉(David Lammy)在報告前言提及初選、壹傳媒黎智英 及立場新聞等案件，以及2019年有數以千計被捕者、5年至今未被檢控，形容香港人權自由受損尤其令人關注，促請香港維護國家安全時尊重人權。他特別以「英國國民」形容黎智英。

報告形容，雖然香港繼續在財金方面保持自主，香港普通法司法制度繼續獨立審理民商事及刑事案，但香港的國安系統「繼續衝擊在港及海外人士的權力和自由」，舉例稱司法機構繼續獨立行使司法權，但處理國安案件時將「特首權力置於法院之上」。

外交部駐港公署發言人敦促英方「多做有利中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止破壞香港的繁榮穩定，停止干涉香港事務和中國內政」。

港府 發言人27日晚11時59分發表4000字新聞稿回應，稱國安法實施以來，香港高踞多個經濟或競爭力排名，促請英國「立即重回正道，停止就香港特區維護國家安全相關法律和工作，不斷作出惡意攻擊」。

另據自由亞洲電台報導，報告對港府的「跨國打壓」行動表示關注，尤其是去年12月24日，港警國安處向居英港人發出通緝令，僅因他們在英國行使言論自由權利。英國政府強調，不會容忍任何外國勢力在英國境內恐嚇或騷擾個人。

報告最後重申，英國將繼續要求中國履行「中英聯合聲明」的法律責任，並推動中國落實聯合國人權理事會的建議。英國政府亦強調，會繼續支持香港人，維持英國國民（海外）簽證（BNO）計畫，為香港人提供安全的家園，「無論今日或未來，都會與港人同行」。

英國政府重申，國家安全固然重要，但不能成為侵犯人權的藉口，國際標準對以國安理由限制言論自由設有嚴格門檻，包括必須涉及「煽動即時暴力」才可作出限制。