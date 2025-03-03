抗北上消費熱 港酒樓「回憶四大天王」 生意觸底回升

北上消費熱潮對香港飲食業影響甚大，隨著各大酒樓及食肆爭相推出優惠時段特價菜式，港人留港消費意欲大增；圖為旺角食肆。(中通社)

香港 市民每逢周六和假日有達30萬人次北上消費，對香港飲食業影響最大，當中酒樓業更是苦不堪言；不過，隨著各大酒樓爭相推出優惠時段特價菜式，港人留港消費意欲大增，周六及周日北上消費熱門日子，生意喜見觸底回升。

綜合大公、文匯報報導，連鎖酒樓集團明星海鮮酒家為慶祝創立25周年，旗下14間分店特別推出超值晚市優惠，該酒樓分店發言人表示，每枱食客5人或以上可享10元（港元，約1.2美元）四選一小菜優惠，而每枱食客6人或以上更可20元選2小菜。他透露，剛過去的周六及周日為例，該店晚飯時段高朋滿座。由此可見，香港酒樓只要肯花心思，價錢更實際，再加上食材優勢，何懼北上消費潮。

他指，深圳酒樓早市點心及晚市小菜確實以平價吸引港人北上幫襯，但好似明星那樣，周不時會有優惠吸引食客，如先前10元雙冬枝竹羊腩煲、38元大閘蟹以及價錢低至7元至抵點心優惠等，吸引力更大，而且港式點心及時令菜餚食材以質素作賣點。

稻香控股再度推出「飲茶節」，於旗下的稻香、稻香茶居、稻香超級漁港的指定分店，推出早市長者、午市及下午茶三重優惠。稻香酒家發言人指，除老友記早茶有優惠外，稻香酒家亦於逢星期一至五的午市及下午茶時段推出優惠價的「回憶四大天王」，多款炒粉麵飯及小菜均以優惠價推出，包括48元（約6.1美元）一份的鮮蝦丸雲吞雞、38元一碟乾燒伊麵，以及48元原籠蟲草花滑雞蒸飯。「早市長者18.8元嘆孖寶點心推出至今最受歡迎，優惠更勝內地酒樓，而且港式點心口感和款式都遠勝內地，更適合香港長者們胃口，而且他們更不用舟車勞頓北上。」

港人愛吃酒樓點心，早茶時段一盅兩件更是不少中老年人生活習慣，因此，在經濟未完全復甦下，香港大多數酒樓早市仍有一批點心客光顧。不過，據酒樓業人士透露，近年有不少點心專門店開業，如連鎖店功夫點心專攻中式點心市場，搶走不少茶客。

對於香港酒樓業當前經營狀況，香港餐務管理協會主席梁振華表示，剛過去的農曆新年期間，酒樓生意額及訂座率都有一成增長，家庭客的人均消費350至400元（約45至51.4美元），但整體消費仍低於疫情 前約15%。

對於中央恢復深圳居民來港旅遊「一簽多行」，梁振華指出，旅遊區食肆生意增長約20%，甚至有「打蛇餅」（形容很多人排隊而隊伍蜿蜒曲折）的情況。