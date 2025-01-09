鐵窗苦讀24年 港首誕在囚博士 懲教署給這些援助

赤柱監獄 在囚的阿俊（化名）曾經犯下嚴重過錯，在承擔悔意及罪責的同時堅持進修，經歷24年鐵窗苦讀，8日正式獲香港 都會大學頒授教育博士學位，成為香港首位獲本地大學頒授博士學位的在囚者；他在證書頒發典禮與一眾追求知識的囚友分享說：「I can, so can you！」（我可以，你們也可以）。

綜合大公、文匯報報導，懲教署轄下赤柱監獄8日舉行年度證書頒發典禮，向38名在囚者頒發學業證書。他們共考獲67卷合格成績，其中36卷為優良，當中一人獲都大頒授通識教育博士學位，一人獲學士學位，兩人獲頒副學士學位。

阿俊直言，自己不斷學習的一大動力，是希望每年都能出席證書頒發典禮，給雙親一個深情擁抱，並向他們承諾「我生性、我懂事，你們可以放心，不用再擔心了。」

現年51歲的阿俊中四就輟學，在獄中除了靜思己過，也希望透過學習尋找答案。自2000年起阿俊在獄中修讀會考 課程，2004年開始遙距修讀都大（前身為香港公開大學）課程，先後完成社會科學學士學位及教育碩士學位，其後再花8年時間完成博士學位。

阿俊指，監獄中的學習不時遭受冷言冷語，每當產生懷疑時，阿俊都會想起家人；在分享過程間，阿俊邀請父母上台互訴心底話，阿俊一家三口一度激動落淚，父親鼓勵他繼續努力，母親笑言兒子昔日比較懶散，如今看見他有很大改變，非常高興，希望他未來能回饋社會。

阿俊還表示，在囚讀書時，坦言無法上網找資料，只能查實體字典等，不時要拜託朋友或教授為他帶來一大堆文件，故學習上需要比一般人更花時間和更有耐性；懲教署會為他們提供很多人性化支援，並且會與時並進，包括近年有電子詞典、平板電腦等現代設備，持續改善學習環境，「例如職員見我四、五點早起讀書，會開燈給我，又例如我急需到電腦室用電腦時，都會酌情安排我使用。」