鐵窗苦讀24年 港首誕在囚博士 懲教署給這些援助

赤柱監獄 在囚的阿俊(化名)曾經犯下嚴重過錯,在承擔悔意及罪責的同時堅持進修,經歷24年鐵窗苦讀,8日正式獲香港 都會大學頒授教育博士學位,成為香港首位獲本地大學頒授博士學位的在囚者;他在證書頒發典禮與一眾追求知識的囚友分享說:「I can, so can you!」(我可以,你們也可以)。

綜合大公、文匯報報導,懲教署轄下赤柱監獄8日舉行年度證書頒發典禮,向38名在囚者頒發學業證書。他們共考獲67卷合格成績,其中36卷為優良,當中一人獲都大頒授通識教育博士學位,一人獲學士學位,兩人獲頒副學士學位。

阿俊直言,自己不斷學習的一大動力,是希望每年都能出席證書頒發典禮,給雙親一個深情擁抱,並向他們承諾「我生性、我懂事,你們可以放心,不用再擔心了。」

現年51歲的阿俊中四就輟學,在獄中除了靜思己過,也希望透過學習尋找答案。自2000年起阿俊在獄中修讀會考 課程,2004年開始遙距修讀都大(前身為香港公開大學)課程,先後完成社會科學學士學位及教育碩士學位,其後再花8年時間完成博士學位。

阿俊指,監獄中的學習不時遭受冷言冷語,每當產生懷疑時,阿俊都會想起家人;在分享過程間,阿俊邀請父母上台互訴心底話,阿俊一家三口一度激動落淚,父親鼓勵他繼續努力,母親笑言兒子昔日比較懶散,如今看見他有很大改變,非常高興,希望他未來能回饋社會。

阿俊還表示,在囚讀書時,坦言無法上網找資料,只能查實體字典等,不時要拜託朋友或教授為他帶來一大堆文件,故學習上需要比一般人更花時間和更有耐性;懲教署會為他們提供很多人性化支援,並且會與時並進,包括近年有電子詞典、平板電腦等現代設備,持續改善學習環境,「例如職員見我四、五點早起讀書,會開燈給我,又例如我急需到電腦室用電腦時,都會酌情安排我使用。」