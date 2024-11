庭審自辯第3天 黎智英承認鼓動抗中 與勇武派同陣線

黎智英案庭審自辯第三天,黎承認與「勇武派」站在同一陣線。(新華社)

黎智英 案庭審自辯第三天,黎智英在庭上「解讀」其文章的過程中,承認與「勇武派」站在同一陣線,又稱主張「勇武派」選出領導人來統籌「運動」,是希望「示威者」用「受控制」的暴力對抗警察。對其撰文稱讚「爆粗辱警」少女,他僅承認其言論「品味差」及有冒犯性;就其文章提到警方檢獲槍彈和兩枚炸彈,及黑衣人在終審法院門前扔汽油彈縱火 的內容,黎智英同意是危險和恐怖的暴力。

大公、文匯報報導,黎智英就2019年12月至2020年5月期間在他名下發表的12篇文章接受辯方提問。辯方問黎相關文章有否煽動意圖?黎否認,指自己僅在文章中評論有可能發生的後果。

黎智英否認發表的多篇文章具有煽動意圖,辯稱「和勇不分」指盼「勇武」示威者在「和平」示威者影響下變得「溫和」,文章中的「反抗」並非指暴力,但在法官提問下承認文章鼓勵港人團結對抗中國。

黎智英承認,在港區國安法實施前設立英文版的目的,是要藉此令香港 的情況獲得西方「關注」和「發聲」,並爭取西方的政治保護及經濟支持,辯稱是希望外國為香港發聲,例如以外交渠道與中國溝通,並非要求制裁中國。法官關注,黎是否打算透過負面報導,從疫情所引發的反華情緒中得益。黎承認,反華情緒是讓《蘋果》開拓英文新聞的好機會。

被問及該文中提到「教育是我們今後抗爭的重要戰場」,黎智英解釋,和平「示威者」的示威及整場「反修例運動」都是「反抗」,而他提倡「和勇不分」,是希望「勇武派」的暴力程度有所下降,而暴力應該「在界限內」。

辯方追問「受控的暴力」是否可以接受,黎稱,如果年輕人有組織,他們不會有暴力,最少暴力能夠受控。辯方即指受控制的暴力仍是暴力,黎稱明白年輕人面對「警察的暴力」,難免會使用暴力,但都希望他們能克制。

辯方問到黎智英在文中提到「對每一位教師和校長因言入罪,我們和勇派必須挺身而出,嚴正反抗」,是否顯示他與「勇武派」站在同一陣線,黎回應指「在此情況下」是,並聲稱希望「勇武示威者」加入「和平示威者」,站在同一陣線「抗爭」,其後又解釋不是鼓勵和平示威者變成勇武,而是希望「勇武」加入和平示威。

對文章又提到「警方檢獲手槍和子彈,兩枚炸彈和黑衣人在終審法院門前扔汽油彈縱火等」,黎同意是危險和恐怖的暴力。「無論我寫了什麼,我都必須負責,因為這就是我的想法」(Whatever I wrote there, I have to be responsible because this is true for my heart)。