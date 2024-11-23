庭審自辯第3天 黎智英承認鼓動抗中 與勇武派同陣線

黎智英案庭審自辯第三天，黎承認與「勇武派」站在同一陣線。（新華社）

黎智英 案庭審自辯第三天，黎智英在庭上「解讀」其文章的過程中，承認與「勇武派」站在同一陣線，又稱主張「勇武派」選出領導人來統籌「運動」，是希望「示威者」用「受控制」的暴力對抗警察。對其撰文稱讚「爆粗辱警」少女，他僅承認其言論「品味差」及有冒犯性；就其文章提到警方檢獲槍彈和兩枚炸彈，及黑衣人在終審法院門前扔汽油彈縱火 的內容，黎智英同意是危險和恐怖的暴力。

大公、文匯報報導，黎智英就2019年12月至2020年5月期間在他名下發表的12篇文章接受辯方提問。辯方問黎相關文章有否煽動意圖？黎否認，指自己僅在文章中評論有可能發生的後果。

黎智英否認發表的多篇文章具有煽動意圖，辯稱「和勇不分」指盼「勇武」示威者在「和平」示威者影響下變得「溫和」，文章中的「反抗」並非指暴力，但在法官提問下承認文章鼓勵港人團結對抗中國。

黎智英承認，在港區國安法實施前設立英文版的目的，是要藉此令香港 的情況獲得西方「關注」和「發聲」，並爭取西方的政治保護及經濟支持，辯稱是希望外國為香港發聲，例如以外交渠道與中國溝通，並非要求制裁中國。法官關注，黎是否打算透過負面報導，從疫情所引發的反華情緒中得益。黎承認，反華情緒是讓《蘋果》開拓英文新聞的好機會。

被問及該文中提到「教育是我們今後抗爭的重要戰場」，黎智英解釋，和平「示威者」的示威及整場「反修例運動」都是「反抗」，而他提倡「和勇不分」，是希望「勇武派」的暴力程度有所下降，而暴力應該「在界限內」。

辯方追問「受控的暴力」是否可以接受，黎稱，如果年輕人有組織，他們不會有暴力，最少暴力能夠受控。辯方即指受控制的暴力仍是暴力，黎稱明白年輕人面對「警察的暴力」，難免會使用暴力，但都希望他們能克制。

辯方問到黎智英在文中提到「對每一位教師和校長因言入罪，我們和勇派必須挺身而出，嚴正反抗」，是否顯示他與「勇武派」站在同一陣線，黎回應指「在此情況下」是，並聲稱希望「勇武示威者」加入「和平示威者」，站在同一陣線「抗爭」，其後又解釋不是鼓勵和平示威者變成勇武，而是希望「勇武」加入和平示威。

對文章又提到「警方檢獲手槍和子彈，兩枚炸彈和黑衣人在終審法院門前扔汽油彈縱火等」，黎同意是危險和恐怖的暴力。「無論我寫了什麼，我都必須負責，因為這就是我的想法」（Whatever I wrote there, I have to be responsible because this is true for my heart）。